Shakira: Una "loba" suelta en Cali rugió y el estadio Pascual Guerrero se "vino abajo"

Miles de luces de celulares iluminaron las tribunas del estadio Pascual Guerrero, durante dos días el pasado fin de semana, en un ambiente mezclado de nostalgia y euforia, de padres con sus hijos, parejas, grupos de amigos que habían viajado desde diferentes ciudades, cuando el Grupo Niche inicio el espectáculo de la estrella mundial, Shakira, esperado en esa ciudad desde hace casi dos décadas.

En medio de una ovación ensordecedora, Shakira apareció caminando hacia el centro del escenario con mucha seguridad y energía, vestida con un traje brillante y levantó el micrófono y saludó a Cali con emoción contenida: “Estoy aquí, y lo voy a dar todo esta noche. Definitivamente no hay mejor reencuentro para una loba que este”, dijo.

Desde ese momento el estadio estalló y la artista mostró un espectáculo de casi tres horas con pantallas de más de 40 metros de ancho y 10 de alto, juegos de luces, fuego y una sincronía milimétrica entre músicos y bailarines.

Interpretó éxitos recientes como La fuerte, TQG, Girl Like Me y Te felicito, antes de hacer un recorrido por las canciones que la convirtieron en ícono mundial.

Un ambiente íntimo

En un ambiente íntimo miles de personas acompañaron cada verso, recordando la época en que Shakira aún recorría emisoras y escenarios pequeños. Su interpretación fue sobria y sincera. No necesitó efectos ni artificios: bastaron su voz y una guitarra.

Shakira presentó al Grupo Niche como “los grandes embajadores de la alegría de Colombia”. Y entonces sonó sin sentimiento. El estadio se vino abajo. Por primera vez, una artista de pop internacional y la agrupación más icónica de la salsa colombiana compartían escenario.

El Tiempo/Foto: Cortesía