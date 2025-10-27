Lunes 27 de octubre de 2025
Shakira y el grupo Niche hicieron vibrar a Cali al ritmo de la salsa

Las estrellas colombianas Niche y Shakira cantaron temas como ‘Sin sentimiento’ y Gotas de Lluvia, todo en medio de atronadores aplausos.

Por Ernestina García

Shakira hacía 19 años que no pisaba Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, y sus fans le manifestaron: “La devoraste”.

La puesta en escena de la artista también contó con la presentación del Grupo Niche, orquesta de salsa que abrió el espectáculo con un variado repertorio que incluyó icónicos temas como ‘Cali Pachanguero’ y ‘Gotas de Lluvia’.

Luego vino la mezcla de voces y de ritmos en los que Niche y Shakira cantaron temas como ‘Sin Sentimiento’, todo en medio de atronadores aplausos.

‘La Loba’ inició, el sábado, su espectáculo cantando varios de sus temas clásicos, con un derroche de energía que contagió de inmediato a los más de 77.000 espectadores que gritaron de emoción al verla salir al escenario.

"Estoy feliz de volver a casa, esta es una de las ciudades que más quería visitar durante la gira", anotó Shakira saludando al público caleño.

‘Ciega Sordomuda’, ‘Suerte’, ‘Antología’ y ‘Ojos Así’ retumbaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que dejó el fútbol para darle paso a un show rico en sones, luces y baile.

"Cali sabe a caña, huele a tambores y tiene una alegría que contagia. Esta noche somos uno", dijo la artista. La emoción no se hizo esperar cuando Shakira interpretó ‘Las mujeres ya no lloran’, ‘Soltera’ y ‘Monotonía’.

"Ya saben que lo mío no ha sido fácil en los últimos años, pero de las caídas nadie se salva. Las mujeres cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, sabias y resilientes", insistió la cantante.

"Esto es un sueño, sabíamos que iba a ser emocionante, pero ella supera mis expectativas. La admiro, la amo como artista y como persona", insistió Natalia Cataño a EFE.

El espectáculo de la barranquillera, cargado de luces, vestuario y baile, gustó en Cali. Tras sus presentaciones en esa ciudad, actuará el 1 de noviembre en el estadio El Campín, de Bogotá, antes de continuar con otros 30 conciertos de la misma gira hasta diciembre.

