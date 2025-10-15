Siguen trabajando para recuperar los cadáveres de los 14 mineros atrapados en El Callao

Luego que se diera a conocer el fallecimiento de los 14 trabajadores dentro de la mina Hansa, en El Callao, estado Bolívar, las autoridades siguen trabajando para recuperar los cadáveres.

El suceso se registró el pasado 12 de octubre, cuando las intensas lluvias inundaron los pozos en los que trabajaban los mineros.

«Las autoridades están trabajando de manera continua con motobombas y decenas de mineros para extraer la mayor cantidad de agua y así ubicar a las personas que se sabe quedaron dentro de los pozos», expresó Carlos Suniaga.

En esta inundación, solo dos personas lograron salir con ayuda de sus compañeros.

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, indicó que las labores de extracción no se limitan a los tres pozos con cuerpos atrapados, sino que también se trabaja en la extracción de agua en otros 13 pozos cercanos. Esto se debe a que los cilindros están interconectados por galerías transversales, característica común en la minería artesanal de la zona que sigue las vetas de oro.

El alcalde de El Callao decretó tres días de duelo y aseguró que se brinda apoyo a las familias afectadas. «La principal actividad económica del municipio es la minería del oro, que se ejerce tanto artesanal como industrialmente.

Finalmente, familiares y compañeros de los mineros fallecidos exigen que se recuperen todos los cuerpos atrapados en los pozos. Las autoridades mantienen un operativo con apoyo de la Guardia Nacional, bomberos, Protección Civil y equipos especializados del CICPC, con la esperanza de llegar al sitio donde se encuentran los mineros cerca del mediodía de hoy.

