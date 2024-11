El cantante vallenato Silvestre Dangond, conocido no solo por su éxitos en la música, sino por haber interpretado al compositor Leandro Díaz, en la serie que le realizaron sobre su vida y obras musicales.

El urumitero se sinceró y habló sobre una condición que vivió durante muchos años y el problema que le trajo el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol, cuando era más joven.

En una reciente entrevista a ‘MoluscoTV’, el intérprete se sinceró y contó lo difícil que fue para él controlar el consumo de alcohol, mientras que con la droga el tema fue un poco más fácil, ya que fue un poco inteligente y no se dejó llevar por ella.

“Yo jugué mucho con el tema de las drogas, no le di importancia a eso porque sentía que la dominaba en su momento. Yo la consumía, pero era solo pasajera, ya que me gustaba drogarme después de los conciertos. Cuando salía del concierto, era el momento en que decía que comenzó mi rumba” dijo Dangond.

Silvestre Dangond aclaró que no iba a tarima drogado

El cantante dejó claro que él no llegaba a sus presentaciones bajo los efectos de la droga, sino que lo hacía al finalizar sus conciertos.

En medio de su diálogo reconoció que tenía un problema, y llegó a un punto crítico cuando la abstinencia de las sustancias estaban afectando su bienestar mental, y en medio de la desesperación, decidió buscar ayuda en un centro de rehabilitación en Uruguay.

“Llegó un momento en que entré en un conflicto interno y personal. Eso hizo que me saliera de control. Tuve momentos de abstinencia que no me dejaban salir de ese infierno. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay, pero volví a caer y después decidí curarme yo mismo”, expresó el compositor.

Dangónd comentó que el ocio y la curiosidad de probar las drogas, hizo que generará una adicción que en su momento él sabía controlar, aunque confiesa que con el alcohol, no fue tan astuto, ya que desde muy pequeño inició a tomar guaro.

“Yo cuando era un ‘pelao’ de 17 años, tomaba mucho guaro, cobraba las serenatas con guaro. Pero ahora me siento con mucha más responsabilidad, porque ya dejé de ser libre. En mi época de turbulencia hice lo que quise y fui un papá ausente por muchos años, pero ya todo es totalmente diferente”, agregó el cantante.

La ayuda de su esposa fue vital en su proceso de recuperación, él no quería perder a su familia y por eso le prometió que no volvería a consumir más drogas y a controlar el problema de alcohol que tenía.

El intérprete de ‘Las locuras mías’, ‘La colegiala’ y ‘A blanco y negro’, comentó en la entrevistas que a pesar de su pasado turbulento, el ha tratado de ser completamente sincero con su hijos y contarles todas las dificultades que enfrentó.

“He sido muy sincero con ellos. Uno de los peores errores de los padres es no ser sinceros y ocultarles las cosas simples de la vida”, explicó.

Hoy en día el cantante está concentrado en su música y en pasar tiempo de calidad con su familia, todos esos problemas que tuvo han quedado en el pasado. Él se enorgullece de ser una persona valiente, al tomar la decisión de abandonar todo aquello que le hacía daño.

El Tiempo