El cantante de vallenato, Silvestre Dangond, le cumplió el sueño a una maracucha.

El bonito gesto ocurrió en Chile, país donde se presentó el vallenatero a cantarle a su fanaticada en el estadio Movistar Arenas.

La marabina quien se identifica en su Instagram como Nanacuevas91, escribió en el post del cantante: "@silvestredangond, quiero ir a tu concierto, vivo cerca del Arenas pero estoy pelando, anoche soñé contigo, me dijiste que fuera al concierto pero me quedé esperando que me regalaras la entrada, haceme el milagrito".

El mensaje fue captado por el equipo de trabajo del cantante y de inmediato comenzaron a contactarla, mientras que Dangond ponía en su Instagram " Nana, será que te creo, ustedes que dicen? y surgió el grato encuentro y con ello el sueño hecho realidad.

En medio del concierto, el cantante Silvestre Dangond le preguntó a Nana de qué parte de Venezuela era, a lo que ella contestó que era de Maracaibo.

Noticia al Día