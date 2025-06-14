Sistema Nacional de Ingreso abre inscripciones el #16Jun para nuevo periodo académico

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, indicó que el Sistema Nacional de Ingreso abre, desde el 16 de junio, las inscripciones para los estudiantes próximos a graduarse de bachiller a fin de que se postulen a las carreras que más le llaman la atención.

A través de Telegram, Jiménez recordó que los jóvenes tienen ahora entre sus opciones la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán donde podrán formarse en áreas como: Biología y Química Computacional; Biotecnología, Ciencia Molecular, Ciencia de Datos, Física, Física Nuclear, Nanotecnología, Filosofía, Oceanología y Matemática; así como en las carreras de Ingeniería en Electromedicina; Robótica y Automatización, Inteligencia Artificial, Biomateriales, Petroquímica, y Ciberseguridad.

El día 12 de junio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había anunciado que el Sistema Nacional de Ingreso abriría a partir del lunes 16 de junio, recordando que este mecanismo se puso en marcha para que exista un mayor acceso a la educación y que el mismo sea equitativo.

Además, dijo que «este 2025 se gradúan 350 mil bachilleres que basarán sus estudios en las 8 áreas de conocimientos que se desarrollan en instituciones públicas y privadas», mientras informó que existen más de 6 mil 444 oportunidades de estudio para los jóvenes.

Recordó también que hasta el 22 de junio estarán instaladas las Expoferias Oportunidades de Estudio 2025 en 20 estados del país, enfatizando que este año tuvo un incremento en la participación juvenil del 94% en comparación a 2024.

Para poder inscribirse al Sistema Nacional de Ingreso se deben seguir los siguientes pasos:

El estudiante debe ingresar al portal https://sni.opsu.gob.ve/

Una vez dentro, elegir la opción «Registrarte» en la parte inferior izquierda y luego escoger la opción Aspirante

Allí, llenar los datos que le piden y tener dos correos electrónicos activos. Se le pide también un número local y uno celular.

Debe tener a mano el código de liceo y sus notas certificadas de primero a cuarto año, cuyos datos serán verficados.

El alumno debe haber escogido previamente tres opciones de educación superior de acuerdo al lugar donde se encuentra e intereses en la página de oferta académica. Se les recomienda tener anotados los códigos de cada una de sus elecciones.

Participar en las fases de evaluación y selección

Publicación de resultados y asignación de cupos.

