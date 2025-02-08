Son venezolanos: Casi la mitad de nuevos migrantes que ingresaron a Brasil en 2024

Brasil registró el pasado año 2024 la llegada de 194 mil 331 nuevos migrantes al país, de los que casi la mitad son venezolanos (94 mil 726), informó este viernes el Gobierno de ese país.

Los venezolanos encabezaron la lista de nacionalidades de migrantes que ingresaron a Brasil en 2024, según los datos divulgados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El año pasado, las autoridades brasileñas concedieron el estatus de refugiado a 12 mil 726 venezolanos, lo que supone casi el 95 % del total de las personas a las que se les aprobó la solicitud de refugio. A mucha distancia aparecen afganos (283) y colombianos (121).

El Gobierno señaló en una nota que los datos exponen "la necesidad de aplicar políticas dirigidas a la crisis humanitaria en ese país", que lleva a cabo a través de la Operación Acogida, en la que participan las Fuerzas Armadas y diversas organizaciones internacionales.

"Operación Acogida"

La Operación Acogida se puso en marcha en 2018 para atender el intenso flujo migratorio de venezolanos hacia Brasil, como consecuencia de la grave crisis política, económica y social en este país.

Desde entonces, unos 141 mil venezolanos han visto reconocida su condición de refugiado por parte de Brasil, según datos oficiales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha intentado mediar en el conflicto político con otros de sus homólogos como es el caso de Colombia y México.

Lee también: Van 2 vuelos deportados a Guantánamo en 48 horas: Estuvieron abordo 13 migrantes venezolanos

Noticia al Día/Con información de EFE