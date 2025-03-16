Tal y como lo dijo en NAD, Luis Pérez cumplió su sueño y compartió tarima con Marko: "No lo voy a olvidar jamás"

Tal y como lo dijo en su visita a Noticia al Día, el comediante Luis Pérez cumplió su sueño y compartió tarima con el influencer Marco Pérez, mejor conocido como Marko o Marko Música.

"Lo logramos, muchachos. Gracias Dios, y gracias Marko por tu personalidad y tu humildad. Que crack, en serio. Compartir escenario con uno de los comediantes más grandes que tiene mi país es un orgullo grandísimo. Este día no lo voy a olvidar jamás", expresó Luis.

Por otro lado, dijo: "Lo que siempre les digo, podemos lograr todo lo que nos propongamos con disciplina y Dios de la mano. Gracias por siempre estar aquí mi tóxica, sin tí sería imposible @nayerlinl".

Esto lo publicó Luis Pérez en su cuenta de Instagram, y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar por parte de sus fanáticos, quienes aprovecharon para darle sus respectivas palabras de cariño.

