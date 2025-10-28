Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Un terremoto sacudió el oeste de Turquía este lunes, 27 de octubre, lo que provocó la caída de al menos tres edificios que habían sufrido daños durante un sismo anterior, informaron las autoridades. No hubo reportes inmediatos de víctimas.

El sismo de magnitud 6,1 tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD. Ocurrió a las 22:48 hora local (1948 GMT) a una profundidad de 5,99 kilómetros (3,72 millas).

El sismo, al cual le siguieron varias réplicas, se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir.

Al menos tres edificios desocupados y una tienda de dos pisos se vinieron abajo en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Los inmuebles ya tenían daños causados por un terremoto anterior.

Un total de 22 personas resultaron heridas luego de sufrir caídas durante el pánico, las cuales pueden ocurrir debido al impacto físico y psicológico de un terremoto, según el gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu.

“Hasta ahora no hemos identificado ninguna pérdida de vidas, pero continuamos con nuestra evaluación”, informó el administrador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu, a la agencia noticiosa estatal Anadolu.

Noticia al Día/Con información de AP