Martes 28 de octubre de 2025
Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Al sismo, le siguieron varias réplicas y se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir. Unos tres edificios desocupados y una tienda de dos pisos se vinieron abajo en Sindirgi, infrmaron las autoridades, los inmuebles ya tenían daños causados por un terremoto anterior. Se reportaron 22 heridos

Por Candy Valbuena

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes
Foto: RRSS/X
Un terremoto sacudió el oeste de Turquía este lunes, 27 de octubre, lo que provocó la caída de al menos tres edificios que habían sufrido daños durante un sismo anterior, informaron las autoridades. No hubo reportes inmediatos de víctimas.

El sismo de magnitud 6,1 tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD. Ocurrió a las 22:48 hora local (1948 GMT) a una profundidad de 5,99 kilómetros (3,72 millas).

El sismo, al cual le siguieron varias réplicas, se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir.

Al menos tres edificios desocupados y una tienda de dos pisos se vinieron abajo en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Los inmuebles ya tenían daños causados por un terremoto anterior.

Un total de 22 personas resultaron heridas luego de sufrir caídas durante el pánico, las cuales pueden ocurrir debido al impacto físico y psicológico de un terremoto, según el gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu.

“Hasta ahora no hemos identificado ninguna pérdida de vidas, pero continuamos con nuestra evaluación”, informó el administrador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu, a la agencia noticiosa estatal Anadolu.

Lee también: Así reaccionó esta presentadora de CNN Turquía frente a un terremoto en vivo 

Noticia al Día/Con información de AP

Temas:

