Tres muertos y 20 heridos deja un tiroteo en una iglesia y escuela católica en Minneapolis, EEUU

Las autoridades de Minneapolis reportaron al menos tres muertos, incluido el agresor, como saldo fatal de un tiroteo ocurrido este miércoles, 27 de agosto. Además, al menos 20 personas resultaron heridas, señaló un funcionario del Departamento de Justicia. Sin embargo, la amenaza ha terminado.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de la Anunciación, que también alberga una escuela primaria con estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, según su sitio web.

"No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento (…) Manténgase alejado del área para que el personal de emergencia pueda ayudar a las víctimas", señaló la cuenta oficial de la ciudad de Minneapolis en la plataforma X.

La policía de Minneapolis señaló que respondió a un tiroteo en una iglesia y escuela católica en el sur de Minneapolis.

Hace solo tres días, el pasado lunes, fueron retomadas las clases en el lugar tras las vacaciones de mitad de año, según una publicación en la página de Facebook del centro educativo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó en una publicación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está monitoreando la situación y que se comunicó con las autoridades locales.

"Rezo por nuestros alumnos y profesores, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", declaró el gobernador de Minnesota, Tim Walz en la plataforma X.

Lee también: Tres muertos y nueve heridos dejó tiroteo en club nocturno de Nueva York

Noticia al Día/Con información de Reuters