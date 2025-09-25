Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Un total de tres notificaciones fueron emitidas a dueños de terrenos ubicados en la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo, en operativo realizado por el Instituto Municipal de Ambiente (IMA), quienes continúan avanzando en el plan de reordenamiento urbano intensificando acciones para la recuperación de espacios de la ciudad.

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez, quien expresó que este miércoles 24 los fiscales ambientales acudieron a la parroquia Olegario Villalobos y allí realizaron tres intervenciones: la primera, en la avenida 3C con calle 61, sector La Virginia; la segunda, en la avenida 3D, sector Dos Bosco y la tercera en el sector San Bartolo.

“El equipo cumplió con la colocación de carteles de notificación, para ubicar a propietarios de terrenos ociosos y esto se hizo apegado a lo establecido en el artículo 53, 54 y 55 de la Ordenanza de Gestión Ambiental, que contempla la implementación de medidas para la prevención de contaminación”.

Pérez manifestó que en la actualidad continua el llamado de atención a todo aquel que mantenga terrenos desocupados y abandonados, que como regla deben ponerse a derecho en el instituto que preside. “Están causando daño a la ciudadanía.

"El alcalde Giancarlo Di Martino, trabaja por la recuperación urbana y una propiedad no cercada y abandonada, se convierte en lugar predilecto para los que no tienen conciencia y lo asumen como botadero".

Ender Rosales, Juez de Paz y habitante de la parroquia Olegario Villalobos, agradeció a la gestión del Alcalde Giancarlo Di Martino por la intervención oportuna en el llamado a los dueños de los terrenos desocupados y en estado crítico, por considerar que los mismos sólo traen problemas en la comunidad, como la presencia de roedores y culebras.

