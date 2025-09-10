Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia

El Gobierno polaco calificó esta intrusión como "un acto de agresión" mientras que Rusia negó "tener intenciones de atacar Polonia"

Por Candy Valbuena

Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia
El presidente de EEUU, Donald Trump, denunció la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, tras la incursión de al menos 19 drones rusos que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN. Foto: Getty Images
El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia, tras la incursión de al menos 19 drones rusos que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN.

"¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!", cuestionó el mandatario en su red social Truth Social.

Al menos 19 drones armados rusos irrumpieron durante la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre el espacio aéreo polaco lo que provocó que el Ejército polaco, así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repelieran la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

"Un acto de agresión"

El Gobierno polaco calificó la intrusión como "un acto de agresión" mientras que Rusia negó "tener intenciones de atacar Polonia" y se mostró dispuesta a abrir consultas con ese país.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario pidió, hoy mismo, a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

Lee también: Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

Al Dia

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

En zonas del Lago de Maracaibo, se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables
Farándula

Esta es la moda ahora

Emilia Mernes ha rescatado un accesorio icónico de los 2000: la vincha ancha, que se ha convertido en un elemento clave para completar los looks Y2K en la actualidad. Este complemento no solo aporta un aire nostálgico, sino que también transforma cualquier outfit en un verdadero statement de estilo.
Al Dia

El Teatro Baralt con sabor: ¡Azúcar!, el espectáculo musical que honra el alma, la voz y el ritmo de Celia Cruz”

El gran estreno será el 17 de octubre a las 7:00 p.m. en la Gran Sala del emblemático recinto cultural zuliano.
Internacionales

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Esta es la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un miembro de la OTAN


