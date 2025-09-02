Trump publica video del ataque a la embarcación con drogas en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en su cuenta oficial de Truth Social donde se muestra el "ataque cinético" a una "embarcación con drogas" en el Mar Caribe, la cual aseguró ser venezolana horas antes.

En el mismo, se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.

"Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”, dijo el mandatario estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo anteriormente en X que la embarcación estaba siendo operada por una “organización narcoterrorista”. Describió la operación como un ataque letal.

Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating under the control of Nicolas… pic.twitter.com/2bEDDiZsRl — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 2, 2025

Noticia al Día