Trump publica video del ataque a la embarcación con drogas en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en su cuenta oficial de Truth Social donde se muestra el "ataque cinético" a una "embarcación con drogas" en el Mar Caribe, la cual aseguró ser venezolana horas antes.
En el mismo, se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.
"Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”, dijo el mandatario estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo anteriormente en X que la embarcación estaba siendo operada por una “organización narcoterrorista”. Describió la operación como un ataque letal.
Noticia al Día