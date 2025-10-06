TSJ anuló expediente civil abierto a empresario víctima de extorsión

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo todo el proceso civil que dio origen a la causa penal abierta al empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca. Esta persona fue víctima de una extorsión presuntamente por parte de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, quien actualmente está siendo procesada penalmente debido a ese hecho, según reseñó el diario Últimas Noticias.

En razón de ello, Jaime Jesús Ruíz Bernal (75), padre de Ruiz Salamanca, expresó su preocupación porque su hijo permanece privado de libertad ‘’a pesar de la reciente sentencia del TSJ que anuló el proceso civil que dio origen a la causa penal’’. Ruiz Bernal denunció la existencia de ‘’una estructura de complicidad judicial que ha actuado para mantener preso a mi hijo’’

Pero el proceso que dio origen a ese expediente penal, fue anulado el pasado 1° de octubre de 2025, por la Sala de Casación Civil del TSJ, según sentencia número 567, redactada por el magistrado Henry José Timaure Tapia y firmada por sus colegas José Luis Gutiérrez y Carmen Eneida Alves.

Ese juicio civil versa sobre el desalojo del inmueble donde funciona una de las empresas de Ruiz Salamanca ubicado en Zulia. A ese establecimiento se presentó la fiscal Araque Díaz el pasado 5 de junio y lo privó de libertad acusándolo de invadir ese inmueble.

La anterior dueña había entablado una demanda civil contra Ruiz Salamanca. Pero la Sala Civil declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones en el referido proceso por desalojo, desde el auto de admisión del 13 de junio de 2023 y ordenó reponer el proceso al estado de admitir y sustanciar la demanda por el procedimiento oral, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Arrendamiento Comercial.

‘’Esa decisión ratifica que se trata de un asunto estrictamente civil y no penal como lo quieren presentar’’, dice el papá del detenido en un comunicado.

El TSJ anuló todo lo actuado, incluso las supuestas pruebas que el Ministerio Público (representado en la fiscal Araque Díaz), utilizó para construir su acusación penal contra Jaime Andrés Ruiz Salamanca.

‘’La decisión de la Sala Civil ordenó iniciar desde cero el proceso en su jurisdicción natural, y, sin embargo, mi hijo sigue privado de libertad bajo un procedimiento penal sustentado en actuaciones que ya fueron declaradas inexistentes por el máximo tribunal’’, reclamó Ruiz Bernal.

La audiencia preliminar para debatir si se ordenaba o no un juicio penal contra Ruiz Salamanca se celebró ante el Tribunal 12 de Control de Zulia a cargo de Greismar Yaremi Jaimes Ruiz. Ya para ese momento, el TSJ había declarado que el proceso abierto a Ruíz Salamanca era de naturaleza civil, pero el referido juzgado penal zuliano avanzó y admitió el planteamiento del Ministerio Público de enjuiciar penalmente a Ruiz Salamanca, manteniéndolo privado de libertad.

En ese sentido, el papá del procesado denunció que la jueza Jaimes Ruiz admitió de manera extemporánea una prueba presentada por la Fiscalía, consistente en un oficio registral recibido a las 12:59 p.m. del 29 de agosto, dos horas después de iniciada la audiencia preliminar.

‘’Dicha prueba no formaba parte de la acusación y fue incorporada fuera del lapso previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que vicia de nulidad tanto la audiencia preliminar como el auto de apertura a juicio’’, denunció.

Mientras ese proceso a Ruiz Salamanca prosigue, igualmente corre el otro abierto contra la fiscal Araque Diaz, acusada de exigirle al empresario determinado monto en dólares para favorecerlo. Por ese hecho la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, fue acusada formalmente y pasada a juicio por el Tribunal Segundo de Control del Estado Zulia por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, acto arbitrario y agavillamiento.

‘’La exfiscal fue una de las responsables directas de la manipulación del proceso, junto con otros funcionarios judiciales que hoy continúan replicando la misma conducta procesal, ignorando la decisión del máximo tribunal”, alertó Ruíz Bernal.

Refirió que su hijo “ha sido tratado como culpable desde el inicio, a pesar de que el TSJ confirmó que el conflicto es estrictamente civil y que todo el proceso anterior fue anulado por irregularidades”.

Ruiz Bernal anunció que en los próximos días consignará nuevas pruebas ante la Inspectoría General de Tribunales y presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República solicitando una revisión integral del proceso que mantiene preso a su hijo, a fin de garantizarle sus derechos constitucionales.

“Confío en que las autoridades competentes actuarán conforme a la ley y revisarán con objetividad la situación para restablecer su libertad”, concluyó.

Noticia al Día/ Últimas Noticias