Tumbas de Lossada y Fernández Morán en El Cuadrado: hojarasca y recuerdos

A propósito de la fecha, Noticia al Día le hizo una visita al cementerio conocido como El Cuadrado, en busca de los lugares específicos donde descansan personajes que marcaron un antes y un después en la historia de la ciudad de Maracaibo.
El cementerio El Cuadrado es un lugar donde la historia, la cultura y las leyendas se entrelazan. Más que un simple sitio de descanso eterno, este cementerio se convirtió en un símbolo de la localidad, el cual alberga a figuras icónicas que han dejado una huella indeleble en la sociedad. Y que, a través de sus vidas y legados, continúan inspirando a las diferentes generaciones.
El primero que recordamos es Jesús Enrique Losada, quien fue un escritor político y padre de la Universidad del Zulia. Su tumba es grande y amarilla, con muchos detalles y donde también yacen miembros de su familia.
El doctor Humberto Fernández Morán, fue quien revolucionó la medicina por la creación del bisturí de punta de diamante.
También está la tumba del doctor Guillermo Quintero Luzardo, quien fue un destacado médico, escritor, poeta y político, conocido por investigar sobre la fiebre amarilla.
Jose Antonio Urquinaona, ilustre abogado, jurista y filántropo. Su legado perdura en la
ciudad, y donde predomina su compromiso con el bienestar social y la educación.
Fray Junipero de Escalada fue un sacerdote y educador español que tuvo un impacto significativo en la región de Maracaibo, se dedicó a la enseñanza y a la ayuda social.
Cada tumba cuenta una historia de valía y contribución a la identidad marabina. Honrar y recordar a estos personajes no solo conecta con nuestro pasado, sino que también inspira a seguir construyendo un futuro lleno de orgullo y perseverancia.
Estos héroes y figuras destacadas, que descansan en el corazón de Maracaibo, continúan siendo un faro de inspiración y un recordatorio constante de la rica herencia que todos compartimos.
Génesis Figueredo/Pedro Gómez/Pasantes
Noticia al día