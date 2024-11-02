Tumbas de Lossada y Fernández Morán en El Cuadrado: hojarasca y recuerdos

A propósito de la fecha, Noticia al Día le hizo una visita al cementerio conocido como El Cuadrado, en busca de los lugares específicos donde descansan personajes que marcaron un antes y un después en la historia de la ciudad de Maracaibo.

El cementerio El Cuadrado es un lugar donde la historia, la cultura y las leyendas se entrelazan. Más que un simple sitio de descanso eterno, este cementerio se convirtió en un símbolo de la localidad, el cual alberga a figuras icónicas que han dejado una huella indeleble en la sociedad. Y que, a través de sus vidas y legados, continúan inspirando a las diferentes generaciones.

El primero que recordamos es Jesús Enrique Losada, quien fue un escritor político y padre de la Universidad del Zulia. Su tumba es grande y amarilla, con muchos detalles y donde también yacen miembros de su familia.

Foto: Pedro Gómez, Tumba de Jose Enrique Lossada

El doctor Humberto Fernández Morán, fue quien revolucionó la medicina por la creación del bisturí de punta de diamante.

Foto: Pedro Gómez, Tumba de Humberto Moran

También está la tumba del doctor Guillermo Quintero Luzardo, quien fue un destacado médico, escritor, poeta y político, conocido por investigar sobre la fiebre amarilla.

Foto: Pedro Gómez, Tumba de Guillermo Quintero Luzardo

Jose Antonio Urquinaona, ilustre abogado, jurista y filántropo. Su legado perdura en la

ciudad, y donde predomina su compromiso con el bienestar social y la educación.

Foto: Pedro Gómez, Tumba de Jose Antonio Urquinaona

Fray Junipero de Escalada fue un sacerdote y educador español que tuvo un impacto significativo en la región de Maracaibo, se dedicó a la enseñanza y a la ayuda social.

Foto: Pedro Gómez, Tumba de Fray Junipero de Estrada

Cada tumba cuenta una historia de valía y contribución a la identidad marabina. Honrar y recordar a estos personajes no solo conecta con nuestro pasado, sino que también inspira a seguir construyendo un futuro lleno de orgullo y perseverancia.

Estos héroes y figuras destacadas, que descansan en el corazón de Maracaibo, continúan siendo un faro de inspiración y un recordatorio constante de la rica herencia que todos compartimos.

