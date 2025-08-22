Un 22 de agosto nació Joaquín Crespo: Militar y político, presidente de Venezuela en dos ocasiones

Un 22 de agosto en San Francisco de Cara, Aragua, nació un 22 de agosto de 1841 Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres militar y político venezolano, presidente del país en dos ocasiones, miembro destacado del Liberalismo Amarillo, considerado el caudillo más poderoso tras el retiro político y posterior muerte de su gran aliado, Antonio Guzmán Blanco.

También fue senador y presidente del Estado Guzmán Blanco (actual Guárico).

Joaquín Crespo se convirtió en el más poderoso caudillo de Venezuela tras el retiro político y posterior muerte de Guzmán Blanco, pasando a ejercer la presidencia durante un período de seis años, durante los cuales buscó emular el brillo del gobierno guzmancista, pero se vio confrontado con una realidad diferente, problemas económicos, descomposición social y la decadencia del Liberalismo Amarillo, que se vio finalmente consumada durante el período de su sucesor, Ignacio Andrade, la cual impulsó él mismo y se estima colocó a través de un fraude electoral, al frente del país.

Noticia al Día/Wikipedia