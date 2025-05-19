Una escena de "El Malquerido", se desarrolló en la Fonoplatea de los Éxitos

La Fonoplatea de los Éxitos, en este espacio cargado de memorias musicales y culturales, se filmó una escena que recreaba una escenografía televisiva, estableciendo un puente entre el pasado glorioso del entretenimiento en vivo y la narrativa del cine nacional.

La elección de la Fonoplatea como set de filmación para la exitosa película "El Malquerido", despertó una gran expectativa en la comunidad marabina.

La noticia del que se realizaría el rodaje en la Fonoplatea generó gran alegría y complacencia entre el público marabino, el día de la filmación, una multitud se congregó en las cercanías del lugar, ansiosa por presenciar de cerca la magia del cine y de saber que el artista Jesús "Chino" Miranda estaría allí, este cantante venezolano encarnaría a Felipe Pirela y ver cómo su icónico escenario local cobraba vida en la pantalla grande.

La presencia de público durante la grabación subraya el cariño y la conexión que la gente siente, un espacio que sigue siendo relevante en la memoria colectiva de la ciudad.

Texto y Foto: Bleidys Sanchez /Pasante

Noticia al Día