Unidos por la salud de la señora Trina

Familiares y allegados de la señora Trina han iniciado una campaña de recaudación de fondos para apoyar su tratamiento médico, luego de ser diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

La iniciativa busca movilizar el apoyo de personas solidarias dentro y fuera del país, para cubrir los gastos médicos que requiere su atención especializada. La señora Trina enfrenta esta difícil etapa con valentía, acompañada por sus seres queridos, quienes han habilitado canales bancarios y pago móvil para contribuciones voluntarias.

Datos para colaborar:

Pago Móvil:

C.I.: 7.821.108

Teléfono: 0414-6443285

Banco: Venezuela / Bicentenario

Transferencias bancarias:

Banco de Venezuela

N°: 0102-0329-51-0000555939

Titular: Hobaldo Caldera

C.I.: 7.821.108

Banco Bicentenario

N°: 0175-0159-39-0070382187

Titular: Hobaldo Caldera

C.I.: 7.821.108

Cada aporte representa una esperanza para la señora Trina que nos necesita en este momento tan delicado. La comunidad agradece profundamente el respaldo y la solidaridad de quienes se sumen a esta causa.