Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

"Sin previo aviso", la plataforma de pagos Cashea procedió a restringir dos de sus beneficios más populares: El pago inicial de 20 % y el modo “+cuotas”, que permitía a los usuarios financiar compras en nueve y 12 cuotas. Esta medida, ha sido calificada por muchos usuarios como un “duro golpe” al poder adquisitivo y ha generado una ola de críticas en redes sociales.

Usuarios que habían alcanzado niveles altos en el sistema de fidelización expresaron frustración ante el cambio inesperado.

Las quejas

“Yo esforzándome para llegar a nivel 5, comprando con ustedes, y me salen con esta (…) justo cuando iba a adquirir un equipo móvil”, escribió un usuario, que mencionó aumento de precios en comercios afiliados y pérdida de competitividad de la plataforma.

Otro cliente lamentó haber alcanzado el nivel 6 solo para ver desaparecer los beneficios que motivaron su fidelidad: “He comprado muchas cosas con Cashea, sobre todo con el modo +cuotas, y que lo hayan quitado solo dificulta, por no decir imposibilita, el pago de cuotas tan altas”. Criticó la falta de información: “Es decepcionante que no hayan emitido una explicación del por qué de esa decisión”.

El descontento se ha extendido a otros usuarios, que califican la medida de una “tal payasada” tras haber invertido tiempo y esfuerzo en subir de nivel en la plataforma.

Hasta el momento, Cashea no ha ofrecido declaraciones acerca de los motivos de la decisión ni sobre si se trata de una medida temporal o definitiva. Mientras tanto, usuarios continúan exigiendo claridad y el restablecimiento de los beneficios que para muchos representaban una alternativa frente a la crisis económica.

Noticia al Día/Con información de El Nacional/RRSS