Usuarios reportan fallas en la red social Tiktok en Venezuela este 7-Ene

Usuarios de la red social de origen chino, Tiktok en Venezuela comenzaron a reportar fallas para entrar a la aplicación pasadas las 12 de la medianoche de este martes 7 de enero.

De forma progresiva, desde varias zonas del país se fueron sumando al reporte de la anomalía. "Después del segundo video no me cargan los demás", denunciaron algunos cibernautas en la plataforma X. Esta última es usada con VPN porque aún algunas empresas de telecomunicaciones no han derribado el bloqueo de la misma.

Algunos usuarios reportan problemas para acceder a TikTok con Movistar y Digitel.

Cabe mencionar que hoy se cumplen los ocho días que dio el TSJ para que la red social pagara una multa de 10 millones de dólares y abriera una oficina en Venezuela.



