Van 22 días de angustia: Familias clamaron justicia por cinco venezolanos detenidos en magacárcel salvadoreña

La tarde del domingo 6 de abril, la cancha de fútbol Club del Sur, ubicada en el barrio Las Tuberías de la parroquia Idelfonso Vásquez, se convirtió en el escenario de una emotiva manifestación.

Familiares, amigos, compañeros de equipo y vecinos se congregaron para exigir justicia por Mervin Yamarte, Eduard Hernández, Ringo Rincón, Maikel Moreno y Andy Perozo, cinco venezolanos deportados desde EEUU y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador el 16 de marzo de 2025.

Mervin, Eduard, Ringo y Andy residen en el barrio Los Pescadores, mientras que Maikel Moreno es habitante de Los Haticos. Los manifestantes, portando pancartas y coreando consignas, proclamaron la inocencia de los detenidos, quienes han sido acusados por las autoridades estadounidenses de pertenecer a la banda transnacional ‘Tren de Aragua’.

“Son hombres trabajadores, padres de familia, inocentes”, repetían insistentemente allegados, vecinos y familiares. Eduard y Mervin, reconocidos futbolistas que jugaron durante años en la cancha Club del Sur, fueron el foco principal de la protesta, aunque no estuvieron solos. Ringo Rincón, Maikel Moreno y Andy Perozo también contaron con el respaldo de sus seres queridos, amigos y vecinos.

La manifestación en la cancha Club del Sur estuvo acompañada de un sentido homenaje. Los amigos de Mervin y Eduard les rindieron honores mediante partidos de fútbol disputados en el campo, recordando su pasión por el deporte y su valiosa contribución al equipo. Este lugar, donde compartieron tantas alegrías y momentos de camaradería, se convirtió en el símbolo de la lucha por su libertad.

Los amigos de fútbol de Mervin y Eduard, junto a habitantes de Las Tuberías, se sumaron a la protesta para defender la inocencia de estos jóvenes. Los conocen, han compartido con ellos en la cancha y en el barrio, y no dudan de su integridad.

Carlos García, amigo y compañero de fútbol de Yamarte y Hernández, expresó: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, siempre hemos jugado fútbol desde muchachos, podemos dar fe de que son inocentes; están detenidos injustamente”.

Mientras que Carlos Hernández, dijo: “Conozco a los muchachos desde pequeños. Eduard estudió conmigo, nos graduamos juntos, y Mervin y yo compartimos cancha. Sé que ellos no son malas personas. Tengo fe en que saldrán de allá”.

La falta de noticias sobre estos cinco hombres ha generado un ambiente de angustia palpable. Hoy se cumplen 22 días desde que fueron separados de sus seres queridos. La incertidumbre y la ausencia de información han sumido a estas familias en una profunda desesperación.

Elkia Palencia, madre de Perozo, comentó: “Tengo una desesperación muy grande porque no he sabido nada de mi hijo, no sé si come, no sé en qué condiciones de salud se encuentra. Me preocupa su salud física y mental, debe estar muy angustiado”.

Mercedes Yamarte, madre de Mervin, compartió las acciones que están llevando a cabo en su comunidad, además de las protestas, para la liberación de los cinco zulianos: “En nuestra comunidad estamos haciendo vigilias, tenemos la fe puesta en Dios de que nuestros hijos pronto serán liberados porque son muchachos sanos, deportistas y trabajadores. Exigimos justicia”.

La concentración concluyó con un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades salvadoreñas para que revisen el caso y liberen a estos cinco venezolanos. Yarelis Herrera, madre de Eduard Hernández, declaró: “Pedimos justicia, queremos la libertad para nuestros hijos porque ellos no son malos muchachos, no merecen estar donde están”.

Asimismo, Josefina Herrera, tía de Hernández, puntualizó: “Presidente Bukele, tome en cuenta lo que está sucediendo. Estos jóvenes están detenidos injustamente. No todos los que tienen tatuajes tienen que pagar por algo que no han hecho, póngase la mano en el corazón.”

La esperanza de un pronto reencuentro se mantiene viva, alimentada por la fe y la solidaridad de estas comunidades que exigen la liberación inmediata de estos cinco marabinos.

