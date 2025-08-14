Van al menos 18 detenidos por planes con explosivos: Ministro Cabello

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que al menos 18 personas han sido detenidas por los nuevos planes terroristas de la extrema derecha contra el país.

Así lo indicó este jueves 14 de agosto, en la cual reveló detalles de un nuevo arsenal de mil 500 kilogramos de explosivos incautado a los grupos terroristas en un galpón en El Tigre.

Igualmente, destacó que hay aproximadamente 18 detenidos en Anzoátegui, Por su parte, detalló que estos actos están vinculados a la misma agenda de violencia destinada a hacer daño al pueblo venezolano.

De acuerdo con el funcionario, seis de esas personas fueron aprehendidas tras esta incautación.

Cabello, además, reiteró que los casos de los galpones desmantelados en el oriente del país tienen vinculación directa con el atentado frustrado en Plaza Venezuela, en Caracas.

“Es la misma agenda perversa de los que quieren hacerle daño a nuestro pueblo, no solo están vinculados, sino que tienen jefa, porque lo que está haciendo (Iván) Simonovis lo conoce la señora Machado a la perfección. Están desesperados por llamar la atención de los gringos para decir que sí pueden hacer algo aquí en Venezuela”, denunció Cabello.

Asimismo, denunció que existe un vínculo criminal entre el narcotráfico colombiano, ecuatoriano y peruano. Siendo alias “Titi” la alianza criminal de los conspiradores y la conexión con lo que queda de las bandas criminales que tienen como objetivo desestabilizar la paz de la Patria.

Noticia al Día/la Iguana TV