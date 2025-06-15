Varios heridos tras ataque de Israel al Ministerio de Exteriores de Irán

Israel atacó este domingo la sede de Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en Teherán, donde varios civiles resultaron heridos, según una fuente de este departamento.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, aseguró a la agencia iraní Mehr que el Ejército israelí lanzó un "brutal" ataque contra uno de los edificios del ministerio.

"Varios civiles resultaron heridos en el ataque, incluidos algunos de mis compañeros, que fueron llevados al hospital", dijo a este medio sobre lo que consideró "un evidente crimen de guerra".

Irán e Israel continuaron intercambiando ataques este domingo, con numerosos bombardeos contra Teherán, donde fueron atacados el cuartel general de la Policía y varias zonas residenciales.

En Irán, más de 180 personas murieron en los ataques israelíes, entre los cuales se cuentan integrantes de la cúpula militar iraní y científicos nucleares.

Noticia al Día / EFE