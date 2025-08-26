Venezuela despliega buques en el Caribe como medida de defensa territorial

Este martes, inició el despliegue operacional de 15.000 funcionarios de seguridad en los estados Táchira y Zulia como parte de la activación de la primera Zona Binacional de Desarrollo y Paz en estas regiones fronterizas del país con Colombia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López destacó que este despliegue está destinado a reforzar la “Operación Relámpago de Catatumbo” desplegada a inicio de año con el objetivo de combatir las bandas terroristas y de narcotráfico.

“Hoy la vamos a reforzar con 15 mil efectivos, en un frente desde el Castillete hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia”, dijo.

Asimismo, apuntó que habrá un despliegue de 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA), las cuales 30 serán destinadas al estado Zulia y el resto para el Táchira, y están compuestas por 50 hombres.

Además, informó que en este despliegue se activarán medios de vigilancia, inteligencia y exploración, drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, recorridos fluviales con la Infantería Marina, patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte en las aguas territoriales.

“Esto es una planificación rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las características de los grupos terroristas armados y narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse al territorio venezolano”, apuntó.

