Venezuela envía más de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Como muestra de solidaridad Venezuela brinda apoyo a Cuba y Jamaica tras el impacto devastador del huracán Melissa con el envío de un cargamento de ayuda humanitaria este jueves, 30 de octubre, con más de 40 toneladas de alimentos e insumos esenciales en estos momentos.

De acuerdo con las declaraciones del canciller de la República, Yván Gil, una carga de al menos 26 mil kilos salió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a través de la aerolínea Conviasa rumbo a la mayor de Las Antillas. Mientras que otro avión de la misma compañía estatal partió hacia territorio jamaiquino.

Canciller de la República de Venezuela, Yván Gil. Foto: Agencias/VN

Entre los insumos enviados se encuentran más de 10 mil 250 kilos de alimentos, 2 mil 500 colchones y al menos 9 mil 500 medicamentos, entre otros artículos necesarios para atender a las personas en medio de la contingencia desatada por el huracán Melissa qué ha dejado torrenciales lluvias y vientos huracanados.

Además, el Canciller informó que Venezuela mantendrá activa la operación de asistencia y en los próximos saldrán desde el puerto de La Guaira varios buques con cargamento de unos 3 millones kilos de ayuda humanitaria hacia Cuba y Jamaica.

Gil recordó que justamente hoy, 30 de octubre se cumplen 25 años de la firma del Acuerdo Integral de Cooperación entre Caracas y La Habana.

"El paso del huracán nos exige salir al frente con una ayuda especial para la República de Cuba y Jamaica". Cuando otros países se enfocan en amenazas en el Caribe para crear situaciones de inestabilidad, Venezuela sale al frente", afirmó Gil.

Agradecimiento

Por su parte, el embajador cubano acreditado en Caracas, Jorge Mayo Fernández, agradeció el apoyo de la nación venezolana hacia su país en medio de esta emergencia. Precisó que la zona norte de la isla caribeña ha sido la más afectada, porque producto del bloqueo económico que impone Estados Unidos contra Cuba, esa área no ha logrado recuperarse plenamente de fenómenos naturales que han pasado anteriormente.

Con el envío de esta ayuda humanitaria a sus socios en el Caribe, Venezuela reafirma su papel histórico como país solidario, priorizando la asistencia urgente y el apoyo mutuo para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas.

