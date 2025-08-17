Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

La Vicepresidenta ejecutiva plateó que partiendo del crecimiento que ha tenido el sector turismo en los últimos años, se debe "diversificar la economía, de una economía rentista petrolera"

Por Candy Valbuena

Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez
Vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Radio Miraflores
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado, 16 de agosto que el país firmó 557 acuerdos turísticos con más de 15 países que participaron en la Rueda de Negocios Internacional que se celebró esta semana en Caracas.

"Se firmaron ya más de 557 acuerdos (…) muy importante los avances que tenemos, se han alcanzado también acuerdos con touroperadores de Azerbaiyán, hemos también llegado a acuerdos Cuba-Venezuela con China para hacer un multi destino", explicó Rodríguez en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no ofreció mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados y con cuáles países se firmaron, pero indicó que en la rueda de negocios participaron más de 15 países con 196 invitados internacionales.

Comentó que se impulsaron acuerdos "con invitados internacionales", y resaltó la participación de los sectores de las Cámaras de Turismo, las turoperadoras, los hoteles, las posadas, las aerolíneas y los servicios conexos.

"Cuando vemos el crecimiento que ha tenido este motor en los últimos años, sabemos que es el camino para nuestra Venezuela, diversificar la economía, de una economía rentista petrolera a una economía que de impulso a este sector", añadió.

Enfatizó que "Venezuela tiene 17 trimestres consecutivos de crecimiento, con el motor turístico dando su aporte".

Países participantes

De acuerdo al Ministerio de Turismo de Venezuela, en la rueda de negocios, que se celebró entre el 14 y 16 de agosto, participaron representantes de Alemania, Argelia, Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irak, Irán, México, Rusia, Turquía, Uruguay y Vietnam.

En julio pasado, un total de 18 operadores provenientes de Trinidad y Tobago llegaron a Venezuela con el propósito de conocer los sectores turísticos del estado Nueva Esparta (insular), donde están las islas de Margarita, Cubagua y Coche, según informó entonces el Ministerio de Turismo.

El objetivo, explicó la cartera de Estado en una nota de prensa, era que los operadores establecieran alianzas "comerciales para contactar con proveedores locales y experimentar los servicios del destino y dar a conocer paisajes como el Parque Nacional Laguna de la Restinga, playa el Agua, Castillo de Santa Rosa".

Por su parte, Josmar Palacios, de la directiva de la aerolínea Rutaca, informó en VTV que los días jueves y domingo hay un vuelo internacional entre Puerto España (Trinidad y Tobago) y Porlamar (Margarita).

Vuelos con Brasil y Panamá

El pasado 6 de agosto, el Instituto Nacional De Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que la aerolínea brasileña Gol retomó sus vuelos a Venezuela, luego de que la compañía suspendiera en 2016 sus operaciones en el país caribeño por problemas para repatriar sus ganancias en divisas.

A través de una publicación en Instagram, el INAC confirmó que Gol activó una ruta entre Caracas y São Paulo que tendrá cuatro frecuencias semanales y enlazará a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El pasado 27 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pausa.

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

