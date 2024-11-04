Venezuela participa en la VII Feria Internacional de Importaciones de China

La VII Feria Internacional de Importaciones de China dispuso de la presencia de una delegación representante del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (Minpesca); la cual arribó este lunes 4 de noviembre a la ciudad china de Shanghái para compartir experiencias y potencialidades en materia de producción pesquera, así como para exponer los logros de Venezuela en pro de impulsar su industria acuícola.

«Llegamos a Shangai, China, para participar en la VII Feria Internacional de Importaciones de China, evento que reúne a más de 3 mil expositores del mundo. China y Venezuela consolidan una relación «a toda prueba y en todo tiempo», expuso la publicación del ente ministerial.

Además, el Minpesca estableció que «avanzamos a paso firme«. «La Venezuela Azul de exportaciones tendrá una importantísima presencia en este destacado evento internacional»

Noticia al Día/VTV