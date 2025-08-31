Sábado 30 de agosto de 2025
Venezuela y Turquía abrirán ruta marítima directa comercial el próximo 15-Sept

Venezuela enviará a Turquía café, camarones, pulpo, ajonjolí, frijol chino, así como frutas tropicales. Turquía enviará al país: Harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, cosméticos, detergente y champú.

Por Candy Valbuena

Foto: Referencial/Radio Miraflores
El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana-Turca, Hayri Kucukyavuz, informó este viernes que el próximo 15 de septiembre se pondrá en marcha una ruta marítima directa comercial entre ambos países, con lo que aspira a que el balance de negocios aumente hasta los 3 mil millones de dólares.

"Es una realidad porque ya estamos conversando, ya tenemos el barco, ya tenemos la fecha y ahora lo más importante es llenar los barcos con los contenedores y traerlos para Venezuela", señaló Kucukyavuz en una entrevista concedida a Unión Radio.

Asimismo, dijo que ese primer barco, que saldrá desde Turquía hacia Venezuela, se cargará con harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, cosméticos, detergente y champú.

Venezuela enviará café, camarones y otros productos

Kucukyavuz sostuvo que Venezuela enviará café, camarones, pulpo, ajonjolí, frijol chino, así como frutas tropicales.

Explicó que actualmente las rutas entre ambos países se toman hasta 63 días en llegar a los puertos, pero con la activación de este itinerario directo, dijo, el viaje durará 18 días, lo que facilitará la reinversión de los empresarios.

En ese contexto, señaló que la balanza de negocios entre Venezuela y Turquía ronda actualmente los 800 millones de dólares, aunque se estima que esta cifra se eleve hasta los 3 mil millones de dólares con esta nuevo trayecto comercial.

Feria empresarial

En junio pasado, el Gobierno de Venezuela celebró en Turquía una feria empresarial con el objetivo de promocionar diversos productos locales y la oferta turística del país.

En la feria, de acuerdo con el Ministerio de Turismo, se exhibieron productos venezolanos como café, tabaco, cacao, aguacate, ají, flores y artesanías, así como platos tradicionales como los tequeños y licores como el ron y el cocuy.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre Venezuela y Turquía registró un incremento del 29 % en 2024 respecto al año anterior.

Noticia al Día/Con información de EFE

