"Venite pa Maracaibo" llega a Prime Video: una comedia venezolana con alma maracucha

El cine venezolano celebra un nuevo logro con “Venite Pa Maracaibo”, la primera película maracucha en llegar a Prime Video, disponible ahora para Estados Unidos, toda Latinoamérica y España.

Por Noticia al Dia

"Venite pa Maracaibo" llega a Prime Video: una comedia venezolana con alma maracucha
Dirigida por Carlos Daniel Alvarado, la cinta es una comedia familiar con alma zuliana, protagonizada por Mario Sudano, que combina humor, identidad y emoción para rendir homenaje a la cultura y al carácter del pueblo marabino. Con su lenguaje auténtico y su energía tropical, la película invita a reír, reflexionar y sentirse orgulloso de las raíces venezolanas.

“Venite Pa Maracaibo” ha sido reconocida con más de 18 premios internacionales, entre ellos los obtenidos en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, el British International Film Festival, además de distinciones en México, Chile e India.

Su llegada a Prime Video representa un hito para el cine regional venezolano, consolidando el trabajo de una nueva generación de cineastas que lleva las historias del Zulia y de Venezuela a las principales plataformas del mundo.

“Esta película nació del corazón de Maracaibo. Es una carta de amor a nuestra gente y a nuestra manera de vivir. Que hoy esté disponible en Prime Video es un orgullo para todo el Zulia y para el cine venezolano”, expresó su director Carlos Daniel Alvarado.

La película está disponible con subtítulos en inglés y puede disfrutarse desde cualquier país incluido en el catálogo de Prime Video.

Título: Venite Pa Maracaibo Dirección: Carlos Daniel Alvarado
Protagonista: Mario Sudano Premios: +18 galardones internacionales
Disponible en: Prime Video (Estados Unidos, Latinoamérica y España)

Noticia al Día

