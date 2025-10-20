Lunes 20 de octubre de 2025
Volvió a temblar en Bachaquero

El sismo se registró durante la madrugada de este lunes, 20 de octubre

Por Candy Valbuena

Volvió a temblar en Bachaquero
Temblor. Foto: Referencial
Según reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), a la 1:00 de la madrugada de este lunes, 20 de octubre se registró un leve sismo en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.2 en la escala de Ritcher, con epicentro localizado a 29 kilómetros al suroeste de la población de Bachaquero, con una profundidad de 2.4 kilómetros.

