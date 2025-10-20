Volvió a temblar en Bachaquero

Según reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), a la 1:00 de la madrugada de este lunes, 20 de octubre se registró un leve sismo en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.2 en la escala de Ritcher, con epicentro localizado a 29 kilómetros al suroeste de la población de Bachaquero, con una profundidad de 2.4 kilómetros.

