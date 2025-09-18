Jueves 18 de septiembre de 2025
Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Llevaba cerca de dos años sin competir debido a una lesión en el tendón de Aquiles

Por Daniel García

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje
Este jueves 18 de septiembre, se disputó la final femenina de triple salto en el Mundial de Atletismo de Tokio, donde la venezolana Yulimar Rojas volvió a brillar en la élite internacional al conquistar la medalla de bronce.

Tras superar una compleja lesión que la mantuvo alejada de las pistas, Rojas reapareció en su especialidad con una marca de 14.76 metros, la mejor de sus seis intentos, como símbolo de su resiliencia deportiva.

El oro fue para la cubana Leyanis Pérez, quien se impuso con un salto de 14.94 metros, mientras que el segundo lugar lo ocupó Thea Lafond, representante de Dominica, con 14.89.

Internacionales

China pide a Washington dejar de “coaccionar” a los países latinoamericanos

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa que la postura estadounidense “demuestra una vez más que las políticas de presión y coerción no cuentan con apoyo y cada vez son menos viables”
Al Dia

Águilas del Zulia anuncia el inicio de sus prácticas con miras al comienzo de temporada

A partir del 29 de septiembre inicia la pretemporada para los alados
Al Dia

AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia
Sucesos

Venezolano mató a su expareja y después se suicidó en un autolavado de la College Station en Texas, EEUU

Dos personas fueron halladas muertas con heridas de bala la mañana del martes en un lavadero de autos en College Station, Texas, (EE.UU) en lo que la policía afirma fue un homicidio-suicidio que involucró a una pareja separada.

