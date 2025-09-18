Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Este jueves 18 de septiembre, se disputó la final femenina de triple salto en el Mundial de Atletismo de Tokio, donde la venezolana Yulimar Rojas volvió a brillar en la élite internacional al conquistar la medalla de bronce.

Tras superar una compleja lesión que la mantuvo alejada de las pistas, Rojas reapareció en su especialidad con una marca de 14.76 metros, la mejor de sus seis intentos, como símbolo de su resiliencia deportiva.

El oro fue para la cubana Leyanis Pérez, quien se impuso con un salto de 14.94 metros, mientras que el segundo lugar lo ocupó Thea Lafond, representante de Dominica, con 14.89.