Zulia acelera recuperación vial: Más de 250 mil toneladas de asfalto colocadas en cuatro meses

El estado Zulia experimenta un avance significativo en la optimización de su infraestructura vial, gracias al Plan Estadal de Vialidad Zulia 2025, impulsado por Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y la Gobernación, liderada por el gobernador Luis Caldera.

El resultado es la optimización de la movilidad en calles internas, corredores viales principales y vías de interconexión municipal e interestatal, que favorece a las comunidades, la producción y la economía.

El gobernador zuliano destacó en la reinauguración del corredor vial Hugo Chávez Frías del municipio La Cañada de Urdaneta, la aplicación de 252.000 toneladas de asfalto en los últimos cuatro meses de su gestión.

Expuso que la meta fijada antes de finalizar el año 2025 es alcanzar las 300.000 toneladas, lo que se considera una cifra histórica en las últimas décadas en la recuperación de vialidad en los 21 territorios municipales que conforman la entidad.

Incremento de frentes de trabajo

Actualmente, 36 frentes de trabajo están activos en la recuperación de carreteras y avenidas y, a partir de este lunes 3 de noviembre, anunció el gobernador, se implementará el Plan Remate del Asfalto con 11 frentes adicionales, para sumar 47, asegurando así el cumplimiento de la meta prevista por el mandatario zuliano al cierre del año.

Entre las vías de alto impacto incluidas en este plan de remate se encuentran: la Troncal del Caribe: Culminación del último tramo (Las Guardias hasta Los Aceitunitos), abarcando 12 kilómetros hacia la frontera; corredores viales Jesús Enrique Lossada en Caja Seca, municipio Sucre; corredor Independencia, municipio Baralt; en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, Encontrados, municipio Catatumbo y en varias zonas de los municipios Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Maracaibo y otros territorios municipales.

Interconexión lacustre, terrestre y aérea

El gobernador Caldera también hizo hincapié en la estrategia de interconexión del Zulia, una línea de trabajo clave que abarca las vías lacustres, terrestres y aéreas, propuesta de campaña electoral y que el presidente Maduro apoya para su desarrollo.

Vía lacustre y terminales

Terminal Lacustre Cacique Nigale: Ya entregado, interconecta los municipios Mara y Almirante Padilla.

Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías de Maracaibo: Próximo a culminar su rehabilitación con nueva climatización y pintura, entre otras obras. Será entregado el 18 de noviembre, en la celebración del Día de la Chinita. Ya operan rutas como Maracaibo-Los Puertos de Altagracia y Maracaibo-San Carlos. Se preparan rutas hacia Cabimas, San Rafael del Moján, Colón y Encontrados, abarcando la ruta lacustre.

Vía terrestre

Entre las vías terrestres se mencionan:

Carretera Machiques-Colón: Se han colocado 56.637 toneladas de asfalto, con el objetivo de llegar a 80.000 toneladas este año. El reto es extender la recuperación hasta la zona de El Cruce en 2026, abarcando 80 kilómetros y conectando con la Troncal 6 hacia el estado Táchira.

Circunvalación 1 (C-1): Próxima a ser entregada con 26 kilómetros recuperados, incluyendo asfaltado, iluminación, señalización y ornato, desde la intersección de la avenida Delicias hasta el Puente GJ Rafael Urdaneta.

La Panamericana: El gobernador anunció que desde este martes 4 de noviembre se iniciará el asfaltado del primer tramo que conecta a Zulia con los estados Trujillo y Mérida.

Interconexión aérea

Aeropuerto Internacional La Chinita: Se aprobaron 5.500 toneladas de asfalto adicionales para la Av. Don Manuel Belloso, desde el Distribuidor Sabaneta hasta la entrada del aeropuerto, mejorando la vía de acceso a la terminal aérea. Se continúa trabajando en conectores internos para el abordaje de vuelos nacionales e internacionales.

Noticia al Día/Nota de prensa