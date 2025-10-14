Zulianos finalistas en el Sambil Emprende, impulsan solución hídrica para Venezuela con su proyecto sostenible

Daniel Marquina (Arquitecto) y María Osorio (Ingeniera), ambos zulianos, clasificaron entre los finalistas de Sambil Emprende, el primer concurso nacional de emprendimiento impulsado por la cadena de centros comerciales Sambil.

Su innovadora propuesta, BIOGEL, está enfocada en la sostenibilidad agrícola. Este proyecto busca reducir el consumo de agua y aumentar la productividad en suelos de cultivo, ofreciendo una alternativa viable para combatir la escasez hídrica y mejorar la productividad en zonas áridas .

Desde el Zulia, BIOGEL ejemplifica la innovación y el talento joven impulsando un futuro sostenible para el país.

Gran Final y Premiación



La gran final del concurso se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 11:00 a.m. El proyecto ganador recibirá un premio de $15.000. El evento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Sambil Venezuela.

Noticia al Día/RRSS