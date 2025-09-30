Martes 30 de septiembre de 2025
Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández

La obra en honor al Beato, representa un importante aporte cultural y espiritual a la región, consolidando la trayectoria de Josué Benjamín como uno de los artistas más prometedores de Venezuela.

Por Arelys Munda

Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández
Josué Benjamín Figueroa, el joven escultor venezolano que ha capturado la atención por su habilidad para transformar la arcilla en obras monumentales, completó exitosamente la fase de modelado de uno de sus proyectos, una obra de arte de dos metros del Dr. José Gregorio Hernández.

La obra, creada en resina con fibra de vidrio y metal, ha sido completada en su fase de modelado y está lista para ser instalada en un lugar de gran significado: la Redoma ubicada frente al Hospital de San Carlos, en el estado Cojedes. Dicha ubicación, honra la vida de servicio de Hernández, ligándolo directamente con la misión de la salud pública.

Figueroa es un escultor, escritor, conferencista y empresario venezolano, reconocido internacionalmente por su arte monumental. Desde sus inicios autodidactas con plastilina a los 6 años, ha evolucionado hacia el uso de arcilla polimérica y técnicas de fundición profesional (resina con fibra de vidrio y metal) para crear esculturas de gran formato.

Sus obras incluyen piezas de exhibición en su galería de arte (GALLERY EHREN ART) y monumentos públicos, como la estatua de 6 metros de San Agustín de Hipona.

La obra en honor al Beato, representa un importante aporte cultural y espiritual a la región, consolidando la trayectoria de Josué Benjamín como uno de los artistas más prometedores de Venezuela.

Actualmente, se espera la develación de la escultura más grande del mundo que representa la imagen del "médico de los pobres", realizada por el artista venezolano.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Al Dia

AN debatirá acuerdo en resguardo de pescadores venezolanos en el mar Caribe

La Asamblea Nacional realizará este martes 30 de septiembre a las 2:30 de la tarde una sesión ordinaria en la…
Internacionales

Colombia fabrica su primer fusil para reemplazar las armas de Israel

Gustavo Petro, presidente de Colombia, rompió relaciones con Israel en 2024 para protestar contra la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza
Internacionales

Fuerte terremoto de 6,7 sacudió el centro de Filipinas

La agencia sismológica alertó sobre un posible tsunami
Al Dia

¡Escándalo! Activista se desnuda en junta escolar para protestar

Bourne se hizo conocida en Internet luego de que su hija Lily, quien nació siendo hombre y se identificó en su adolescencia como mujer, iniciara su transición

