Lunes 13 de octubre de 2025
Tapete de Carmen Rendiles se encuentra en El Vaticano previo a la canonización oficial

La imagen oficial de la Beata Madre Carmen Rendiles Martínez ya se encuentra en la Santa Sede, marcando así el inicio formal de los preparativos visuales para su canonización.

Por Arelys Munda

La imagen oficial de la Beata Madre Carmen Rendiles Martínez ya se encuentra en la Santa Sede, marcando así el inicio formal de los preparativos para su canonización.

El retrato de la fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús , formará parte de la tradicional exposición en los días previos a la ceremonia. Esta exhibición no solo honra a la futura santa, sino que también sirve de preámbulo visual al trascendental día para la fe venezolana.

En video se muestra la obra de Carmen Rendiles

El periodista venezolano, José Arnaldo Mujica, posteó un video a través de las redes sociales dónde se puede observar la belleza de la obra. Una representación que proyecta la fe y devoción de un país entero.

Este acontecimiento, es único ya que la Madre Carmen Rendiles será elevada a los altares junto al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros.

La doble canonización, pautada para este 19 de octubre, se espera que atraiga a millas de peregrinos de Venezuela y de todo el mundo, uniendo la devoción popular por el "Médico de los Pobres" y la profunda espiritualidad de la Madre Rendiles, modelo de servicio y caridad.

Noticia Al Día / Arelys Munda

