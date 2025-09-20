Sábado 20 de septiembre de 2025
Canonización

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

La Universidad José Gregorio Hernández de Maracaibo se convierte en un centro de fe que conserva una reliquia de primer grado, una parte del cuerpo del Dr. José Gregorio Hernández.

Por Arelys Munda

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un emotivo momento de júbilo y nostalgia, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) de Maracaibo, se convierte en el epicentro de un encuentro tangible con la fe y la memoria del Beato José Gregorio Hernández. La institución, que honra su nombre, abre sus puertas a la comunidad para compartir un tesoro que simboliza la cercanía con el "Médico de los Pobres" y celebrar su inminente canonización.

Existen reliquias que se veneran como un recuerdo tangible y poseen un gran poder de intercesión divina, en el caso de la ciudad de Maracaibo, existen dos de primer grado: una en la Iglesia San José y otra muy bien cuidada y resguardada en la Universidad José Gregorio Hernández. Una reliquia de primer grado es una parte del cuerpo de un santo o beato, como un hueso, cabello, carne o sangre, y se considera la más valiosa y sagrada de todas las reliquias debido a su conexión directa con la persona.

Foto: Franyer García

La Rectora de la UJGH, Gisela Quijada, visiblemente conmovida, declaró: "Estamos inmensamente felices porque celebramos el camino hacia la canonización de San José Gregorio Hernández. Queremos que la comunidad zuliana sepa que tenemos una reliquia de primer grado, dispuesta para el público en general. Es un regalo para nuestro país bendecido".

Foto: Franyer García

De la exhumación a la luz: Un proceso de fe y ciencia

Este fragmento óseo no es solo una pieza; es el eco de un proceso histórico y sagrado. El lunes 26 de octubre de 2020 , en un acto a puerta cerrada debido a la pandemia, se realizó la exhumación de los restos del Beato en el Santuario de La Candelaria en Caracas, un paso canónico exigido por el Vaticano.

Foto: Franyer García

La finalidad de ese acontecimiento era doble: verificar la autenticidad de los restos y extraer pequeños fragmentos de su cuerpo. Una vez extraídos los restos, las Hermanas Siervas de Jesús y un grupo de laicas (entre ellas, Matilde Sánchez y María Teresa Aristiguieta) se encargaron de la creación de 40 relicarios que han sido distribuidos a nivel nacional. Cada relicario es una obra de arte y fe, con un diseño que evoca la esencia del Beato: un microscopio en la base simboliza su pasión por la ciencia, su característico sombrero representa su humildad, y las perlas de la Isla de Margarita, su devoción al Santo Rosario.

Foto: Franyer García

El Vicerrector de la Universidad José Gregorio Hernández, Juan Andrés Rincón, explicó la relevancia de este gesto: “Esta reliquia nos fue otorgada por la vicepostulación de la causa de canonización, de la que fuimos parte importante en la documentación que se llevó al Vaticano. Aquí, en la casa del saber, en la casa de José Gregorio Hernández, tenemos parte de su cuerpo ”.

Foto: Franyer García

Además de esta reliquia de primer grado, la UJGH resguarda una reliquia de segundo grado (una estampita oficial con un trozo de su ropa, papel o tela utilizado por el futuro santo), y dos rosarios de profundo significado: uno bendecido por el Papa Francisco y otro por San Juan Pablo II .

También, tienen varios ejemplares de libros que conmemoran la vida del Beato, entre ellos destaca el Libro San José Gregorio Hernández, de Pérez Esclarín, una edición especial, que tiene una narrativa que engancha y une espiritualmente al lector con el santo trujillano.

Un tesoro de Fe y tradición en Maracaibo

La Universidad José Gregorio Hernández, al llevar el nombre del futuro santo, reafirma con la custodia de estos objetos su compromiso con la fe, la ciencia y la caridad que definieron la vida del "Médico de los Pobres".

Foto: Franyer García
Foto: Franyer García

Para profundizar la conexión espiritual con el Beato, la universidad ofrece una hermosa exposición que recorre su vida, titulada “José Gregorio Niño a José Gregorio Santo”. Este recorrido invita a propios y visitantes a la reflexión, permitiéndoles un encuentro íntimo con su legado de fe. Las autoridades universitarias extienden una cordial invitación a la comunidad en general para acercarse a la sede, venerar las reliquias, agradecer por favores concedidos, conocer sobre la vida del Dr. Hernández, y por supuesto ser parte de este momento de profunda devoción y reconocimiento merecido.

Foto: Franyer García

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Venezuela se mete por primera vez en el Mundial de voleibol femenino U-17

Venezuela se mete por primera vez en el Mundial de voleibol femenino U-17

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Noticias Relacionadas

Al Dia

Venezuela se mete por primera vez en el Mundial de voleibol femenino U-17

Venezuela avanzó a la semifinal de Sudamericano de la categoría tras derrotar a Colombia 3-0
Al Dia

Católicos zulianos esperan y piden milagros de José Gregorio Hernández en el marco de la Canonización

Algunos zulianos se reunieron desde la basílica para orar y pedir milagros al beato José Gregorio Hernández, ya que será canonizado este 19 de octubre en la ciudad de Vaticano.
Canonización

Alcaldía de Maracaibo junto al sector privado construirán plaza en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El proyecto de una nueva plaza en la Urb. San Jacinto de Maracaibo, dedicado al Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, se materializará mediante una iniciativa de trabajo mancomunado entre el sector privado, el ayuntamiento marabino y residentes de la comunidad.
Canonización

Cámara de Turismo de Trujillo anuncia Plan Logístico ante capacidad hotelera agotada por la Canonización de José Gregorio Hernández

La Cámara de Turismo y Cultura del estado Trujillo, en colaboración con la Diócesis local y diversas autoridades regionales y civiles, ha implementado un plan logístico integral para recibir a los miles de peregrinos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025