Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

Así podrían lucir los influencers en 2050, según estudio

La investigación es respaldada por diversas fuentes y estudios médicos

Por Daniel García

Así podrían lucir los influencers en 2050, según estudio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un reciente estudio llevado a cabo por la organización ‘Casino.org’ ha develado una visión alarmante sobre el futuro de la salud en la era digital. La investigación, respaldada por diversas fuentes y estudios médicos, ha dado vida a Ava, la representación digital de cómo podrían lucir los influencers en el año 2050.

La imagen de Ava ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Lejos de ser una figura idealizada, Ava es un reflejo de los posibles efectos negativos que los estilos de vida digitales, marcados por la sobreexposición y los excesos, podrían tener en la salud.

El propósito de esta iniciativa es impulsar una conversación urgente y necesaria sobre los desafíos que enfrentan los creadores de contenido y, por extensión, las audiencias jóvenes, ante los efectos de la fama, la presión social y el consumismo. El estudio destaca la importancia de abordar los problemas derivados de la falta de sueño, la mala alimentación y el estrés.

Se hace un llamado a la reflexión a padres, educadores y a la sociedad en general sobre cómo guiar a las nuevas generaciones a través de los desafíos de la era digital, promoviendo un estilo de vida más saludable y equilibrado.

El estudio completo puede ser consultado en el sitio web de Casino.org.

ABC

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto dejó accidente de tránsito en La Concepción

Un muerto dejó accidente de tránsito en La Concepción

Maracaibo: Una metrópolis vibrante,llena de encantos, celebra 496 años con su gente alegre y rítmica

Maracaibo: Una metrópolis vibrante,llena de encantos, celebra 496 años con su gente alegre y rítmica

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Atentos! Puede caer un palo de agua

Este domingo 7 de septiembre, gran parte de la ciudad de Maracaibo presenta nubarrones densos, lo que podría anticipar precipitaciones…
Al Dia

La arepa venezolana y el pan de chicharrón peruano medirán fuerzas en la Gran Final del Mundial de Desayunos

La Reina Pepiada sigue avanzando en la competencia mundial de los mejores desayunos

Al Dia

Charlie Sheen confesó experiencias sexuales con hombres

El actor estadounidense habló por primera vez de sus encuentros con hombres
Al Dia

"Manchas": el primer perro buscafugas de agua en México

El canino se ha convertido en héroe del vital líquido


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025