Así podrían lucir los influencers en 2050, según estudio

Un reciente estudio llevado a cabo por la organización ‘Casino.org’ ha develado una visión alarmante sobre el futuro de la salud en la era digital. La investigación, respaldada por diversas fuentes y estudios médicos, ha dado vida a Ava, la representación digital de cómo podrían lucir los influencers en el año 2050.

La imagen de Ava ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Lejos de ser una figura idealizada, Ava es un reflejo de los posibles efectos negativos que los estilos de vida digitales, marcados por la sobreexposición y los excesos, podrían tener en la salud.

El propósito de esta iniciativa es impulsar una conversación urgente y necesaria sobre los desafíos que enfrentan los creadores de contenido y, por extensión, las audiencias jóvenes, ante los efectos de la fama, la presión social y el consumismo. El estudio destaca la importancia de abordar los problemas derivados de la falta de sueño, la mala alimentación y el estrés.

Se hace un llamado a la reflexión a padres, educadores y a la sociedad en general sobre cómo guiar a las nuevas generaciones a través de los desafíos de la era digital, promoviendo un estilo de vida más saludable y equilibrado.

El estudio completo puede ser consultado en el sitio web de Casino.org.

ABC