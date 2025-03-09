Lo que deseas saber sobre la Luna de Sangre

El primer eclipse lunar total desde 2025 tendrá lugar en la noche del jueves al viernes de la próxima semana, por lo que los aficionados a la astronomía del hemisferio occidental del planeta tendrán la oportunidad de apreciar en su máxima expresión este sorprendente fenómeno, conocido popularmente como ‘Luna de Sangre’.

Un eclipse lunar total se produce cuando la Tierra se mueve directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz de nuestra estrella y proyectando una sombra sobre la superficie lunar durante 65 minutos. Mientras esto sucede, nuestro satélite adquiere un tono rojizo.

¿Por qué la luna se vuelve roja?

Este efecto ocurre cuando la luz solar que ilumina la Luna durante el evento astronómico se filtra a través de la atmósfera de nuestro planeta. Es el mismo fenómeno que da a los amaneceres y atardeceres sus característicos colores.

¿Cuándo y dónde verlo?

El eclipse durará algo más de seis horas, iniciando con una fase penumbral a las 03:57 GMT, seguida de una fase parcial a las 05:08 GMT. A partir de este momento, la luna comenzará a volverse roja.

La fase total del espectáculo, es decir, cuando nuestro satélite estará completamente dentro de la sombra, tendrá lugar entre las 06:26 y las 07:31 GMT. Luego, el eclipse volverá a presentar una fase parcial que durará hasta las 08:47 GMT y, más adelante, una fase penumbral que terminará a las 10:00 GMT.

Todas las fases del eclipse serán visibles desde EEUU, Canadá y México. También se podrán observar desde la mayor parte de América del Sur, aunque la fase total podrá verse desde Brasil, Argentina y Chile a partir de la medianoche del viernes.

Esta fase también podrá apreciarse en algunos países de Europa occidental, como España, Francia y el Reino Unido, así como en África y el este de Asia.

¿Recomendaciones para disfrutar el evento?

A diferencia de los eclipses solares, los lunares se pueden mirar a simple vista sin ningún problema, por lo que no es necesario contar con equipo especial, aunque unos binoculares o un telescopio podrían mejorar la experiencia. Se recomienda a los aficionados ver el fenómeno desde un lugar alejado de las luces de la ciudad.

Noticia al Día / RT