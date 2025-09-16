Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.

Lee también: http://Bruce Springsteen: llega a la pantalla grande

Nacida en Ucrania, Lya se radica en Venezuela, donde su pasión por la pediatría la lleva a romper barreras en un campo tradicionalmente masculino. Es cofundadora de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y vicepresidenta de UNICEF, mostrando su compromiso con las causas humanitarias y la salud infantil.

Su legado va más allá de sus títulos académicos. Lya Ímber de Coronil es una mujer visionaria que, a pesar de las adversidades, lucha por una mejor calidad de vida para los niños más necesitados. Su figura inspira a nuevas generaciones de médicos y recuerda la importancia de la dedicación y el servicio en esta noble profesión.

Tras su muerte, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría crea en su honor la Orden al Mérito "Lya Ímber de Coronil", destinada a premiar a quienes continúan su labor en favor de la niñez. Su legado perdura, destacando el impacto que una sola persona puede tener en la sociedad.

Noticia al Día/Pasante/Leila González