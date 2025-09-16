Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.

Por Pasante1

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.

Lee también: http://Bruce Springsteen: llega a la pantalla grande

Nacida en Ucrania, Lya se radica en Venezuela, donde su pasión por la pediatría la lleva a romper barreras en un campo tradicionalmente masculino. Es cofundadora de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y vicepresidenta de UNICEF, mostrando su compromiso con las causas humanitarias y la salud infantil.

Su legado va más allá de sus títulos académicos. Lya Ímber de Coronil es una mujer visionaria que, a pesar de las adversidades, lucha por una mejor calidad de vida para los niños más necesitados. Su figura inspira a nuevas generaciones de médicos y recuerda la importancia de la dedicación y el servicio en esta noble profesión.

Tras su muerte, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría crea en su honor la Orden al Mérito "Lya Ímber de Coronil", destinada a premiar a quienes continúan su labor en favor de la niñez. Su legado perdura, destacando el impacto que una sola persona puede tener en la sociedad.

Noticia al Día/Pasante/Leila González

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Noticias Relacionadas

Ciencia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.
Al Dia

Yulimar Rojas: "El jueves saldré a darlo todo"

La criolla se metió en la final del Mundial de triple salto femenino con marca de 14.49 m
Al Dia

Trump aclaró que EEUU atacó tres embarcaciones con drogas en el mar Caribe

Cuando se le consultó sobre la acusación del presidente Maduro de querer invadir Venezuela, respondió: "Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos"
Salud

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

La depilación láser como una opción eficaz para eliminar el vello y mejorar la apariencia de la piel


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025