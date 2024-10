De la ciudad de los crepúsculos a la ciudad inagotable: Violinista barquisimetano brilla con la Orquesta Sinfónica de Chicago

El joven violinista Jesús Larez, Orgullo de Barquisimeto y del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela conquista en la actualidad importantes logros internacionales y celebra que acaba de ser nombrado por segundo año consecutivo como “fellow” de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Se trata de un tipo de becado donde un grupo de destacados y selectos músicos son aceptados para tocar, ensayar, compartir y aprender con una de las orquestas más importantes y de mayor nivel del mundo.



El joven larense formado en El Sistema también es el concertino de la West Michigan Symphony Orchestra, de la cual ganó la audición, superando a ejecutantes profesionales con mayor trayectoria.

Fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Illinois y de la Civic Orchestra of Chicago, donde se desempeñó como co-concertino en la temporada 2022-23. Linarez fue nombrado recientemente concertino de la Sinfónica de West Michigan e integró la fila de violines de la Grant Park Orchestra de Chicago en 2022.



Además de su responsabilidad en Chicago, sigue siendo concertino de la West Michigan Symphony.” Gane la audición y al final de esta temporada 24-25, puede que obtenga el trabajo en forma permanente”, señala en su cuenta Instagram.

Con todo y el éxito obtenido en EEUU, el joven larense añora su Venezuela natal y aspira regresar a compartir sus conocimientos con los niños y jóvenes de El Sistema. El vínculo con su tierra es fuerte, dado que fue alumno del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo en Barquisimeto.

Foto: Cortesía

"He tenido algunas oportunidades de pasar mis conocimientos las veces que he logrado venir a Venezuela y espero que sigan siendo muchas más, para seguir ayudando a crecer a esos niños, ya que me veo a mí mismo, en ellos cuando era más joven. Sin duda quisiera volver y tocar, bien sea como miembro de fila o como solista de alguna orquesta venezolana", dijo en una entrevista que publica la página Correo Cultural Arte y Vanguardia.