Escuelas del país reanudan actividades administrativas este 8-Sep

Este lunes 8 de septiembre, las escuelas de todo el país reanudan sus actividades administrativas, con el objetivo de planificar el nuevo año escolar, de acuerdo a lo anunciado por el ministro de educación, Héctor Rodríguez.

El personal administrativo, directivos y docentes se reincorporan a sus labores para preparar los cronogramas, revisar inscripciones y coordinar los detalles que aseguran el correcto funcionamiento de las instituciones educativas.

Este proceso es fundamental para garantizar que el nuevo período de clases se desarrolle de manera eficiente y exitosa.

Incorporación de preparadores al sistema educativo

Recientemente, Rodríguez, anunció que al sistema educativo se incorporarán preparadores, que serán los alumnos con el mejor promedio, con el objetivo de apoyar en asignaturas con mayor dificultad y reforzar el estudio grupal.

Su labor incluirá guiar sesiones de repaso, colaborar en actividades pedagógicas y fomentar el interés por la docencia entre sus pares.

El ministro Héctor Rodríguez destacó que esta iniciativa pretende despertar vocaciones educativas y consolidar una cultura de apoyo entre estudiantes.

Formación docente y planificación escolar

Del 9 al 12 de septiembre, los docentes recibirán jornadas de formación sobre los nuevos programas académicos en consulta: Matemáticas, Ciencias Naturales, Identidad y Prácticas del Lenguaje.

Rodríguez insistió en que el calendario escolar debe cumplirse en su totalidad, garantizando 200 días de clases efectivos y de calidad.

