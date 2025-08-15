Viernes 15 de agosto de 2025
El cuatrista zuliano Jorge Polanco celebra 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento de varios discos y una próxima gira en Venezuela

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

Por José Gregorio Flores

El cuatrista zuliano, Jorge Polanco, se encuentra de visita en Maracaibo para celebrar 40 años de trayectoria artística. Foto: Xiomara Solano.
El virtuoso y prolífero maestro del cuatro venezolano, Jorge Polanco, se encuentra de visita en Maracaibo celebrando 40 años de ininterrumpida trayectoria artística, con el lanzamiento de varias producciones discográficas y una próxima gira por las ciudades más importantes del país, donde compartirá escenario con diferentes íconos de la música popular y académica venezolana.

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

Tras su debut en el Teatro Bellas Artes en Maracaibo, cuando apenas era un adolescente en 1.985 en el concierto “Navidad con Un Solo Pueblo”, comenzó a trabajar con importantes figuras del espectáculo y renombrados músicos hasta que en 2002 grabó su primer disco titulado “A Capricho”, un homenaje a todos los géneros populares que marcan el sello de la música zuliana.

“Soy del 18 de octubre y vengo de una familia de músicos. Desde muy niño aprendí a tocar hasta dominar 10 instrumentos de cuerda, entre esos la guitarra, la bandola llanera, el requinto y la mandolina, pero me incliné por el cuatro venezolano, porque considero que es el único instrumento del mundo que reúne los tres elementos esenciales para hacer música: armonía, ritmo y melodía y él los tiene. Para mí no hay instrumento más completo que el cuatro venezolano”, dijo.

Ha participado en más de 40 discos colaborando con diferentes artistas nacionales e internacionales por la mágica sonoridad que lo identifica. Ahora con 40 años de prodigiosa carrera, tiene en su haber 20 producciones propias entre las que resaltan cuatro instrumentales, tres en las que canta y otra lanzada hace poco titulada “Rapsodia del Pintor Musical”, tributo a Rafael Rincón González.

En este sentido, próximamente estrenará un disco grabado totalmente en vivo junto al maestro Aldemaro Romero (quien fue uno de sus mentores) y seguirá promocionando “Polanco y sus Amigos”, un concierto que ya está disponible en audio y video en el que compartió tarima con Oscar D´ León, José Alberto “El Canario”, Ronald Borjas, Víctor Muñoz, Neguito Borjas y Oscarcito.

Para el mes de octubre, el virtuoso cuatrista emprenderá una gira en el país que espera iniciar en Maracaibo para luego visitar Coro, Barquisimeto, Valencia, Caracas y Puerto Ordaz. También estará participando en actividades del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, expresando con mucho orgullo que hay más de 20 mil niños ejecutantes del cuatro venezolano, todo un logro para las nuevas generaciones.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

