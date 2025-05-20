Lunes 25 de agosto de 2025
Isabel Garlotti: Más de 50 años siendo la Reina Nacional de la Canción

"Isabelita" (como la bautizaron en Maracaibo) nació en la población de Güigüe (Carabobo) y tras su incursión en el canto a muy temprana edad, a los 18 años fue elegida como reina de las fiestas patronales de San José en Maracay y eso la convirtió en Miss Aragua, banda con la que viajó a la capital del Zulia para participar en el IV Reinado Nacional de la Canción, resultando ganadora entre once participantes.

Por José Gregorio Flores

Isabel Garlotti: Más de 50 años siendo la Reina Nacional de la Canción
Isabel Garlotti sigue siendo la Reina Nacional de la Canción, título que le fue otorgado en 1.972. Fotocomposición: Oriana Reyes.
Arte, talento y belleza. Con estas tres palabras se puede definir el legado de Isabel Garlotti, ganadora del Mara de Oro y coronada en Maracaibo desde 1.972 como Reina Nacional de la Canción. Su prolífica carrera en el mundo del entretenimiento comenzó a los 10 años de edad, cuando cantaba en el orfeón de un colegio católico en Valencia, estado Carabobo y también en fiestas familiares.

Isabel de Jesús Garlotti Marín es uno de esos talentos venezolanos que brillan con luz propia y trascienden en el tiempo. Además de haber sido una destacada modelo italo-venezolana en la década de 1.970, también es cantante profesional, compositora, locutora en varias emisoras radiales en el centro del país, actriz, productora musical y articulista en medios impresos de los estados Guárico y Aragua.

"Isabelita" (como la bautizaron en Maracaibo) nació en la población de Güigüe (Carabobo) y tras su incursión en el canto a muy temprana edad, a los 18 años fue elegida como reina de las fiestas patronales de San José en Maracay y eso la convirtió en Miss Aragua, banda con la que viajó a la capital del Zulia para participar en el IV Reinado Nacional de la Canción, resultando ganadora entre once participantes.

Sin embargo, por razones que hasta la fecha se desconocen, Isabel no llegó al Miss Venezuela para representar al estado Aragua, aun cuando reunía todas las condiciones y requisitos que debe tener una joven modelo. Como ella misma lo describe, fue "desplazada" por personas ligadas al espectáculo que buscaban proteger y defender los intereses de otras concursantes.

Una vez que fue coronada como Reina Nacional de la Canción en Maracaibo, Isabel Garlotti recibió muchos elogios en radio, prensa y televisión, medios de comunicación que le dieron el sitial que merecía ya que además de haber sido una espectacular modelo, también cantaba música venezolana, bailaba y actuaba en teatro. Periódicos como Panorama, Crítica y Extra, entre otros, reseñaron parte de sus logros.

Como Reina Nacional de la Canción, galardón que obtuvo por unanimidad durante la ceremonia de las Bodas de Plata del premio Mara de Oro, presidido en la década de 1.970 por el periodista Guillermo Sánchez García, Isabel Garlotti en calidad de invitada de honor a muchos eventos culturales, deportivos y sociales, logró recorrer casi todos los estados de Venezuela llevando como bandera su música.

Asimismo, también tuvo la oportunidad de visita países como España, Inglaterra, Alemania, Bangladesh, Malasia (Malaysia), accediendo a invitaciones para cantar dejando bien alto el nombre de su tierra natal, siempre acompañada de su esposo el ingeniero Klaus Wilkesmann Muther. En el año 1.977, fue elegida por los críticos de espectáculos del país como la reina más destacada y hermosa de la canción.

Su segunda casa: Maracaibo

Tras ser coronada como Reina Nacional de la Canción, Isabel Garlotti viajo por años y de manera consecutiva a la Tierra del Sol Amada como invitada especial para participar y amenizar eventos musicales, sobre todo durante la temporada gaitera. Maracaibo fue su segunda casa, la ciudad que vio sus primera luces como artista y donde recibió el título que ostenta desde hace 53 años.

Poseedora de una belleza sin parangón, Isabel Garlotti engalanó las portadas de los medios impresos de mayor circulación en Venezuela (periódicos, revistas y fanzines), en las cuales salía en traje de baño mostrando su esbelta y escultural figura con una sonrisa sin igual. Por muchos años, fue blanco de periodistas y fotógrafos que buscaban difundir sus logros y proyectos a futuro.

También fue seleccionada como la imagen publicitaria de la agrupación venezolana de música bailable "PHIRPO y sus Caribes", para la carátula de su Long Play "Parrilla Caliente" editado en 1.972. Con este trabajo, la belleza de Isabel Garlotti recorrió gran parte de Latinoamérica y Europa por la proyección que tuvo el disco, sobre todo el tema promocional "Y esa pava que", que fue dedicado a ella.

Una voz de fina tesitura que se pasea por varios estilos

La Reina Nacional de la Canción inmortalizó su voz en el año 1.991 al grabar su primer disco en Maracaibo, el cual contiene 14 temas. Fue dirigido y producido por ella misma con los arreglos del maestro Carlos Moreno, quien además de ser un destacado productor musical en la región zuliana, fue guitarrista y fundador de la extinta banda setentera de rock and roll marabina "La Gran Fogata".

En este material, editado en formato Long Play, hace un homenaje a su amada Venezuela interpretando temas de su autoría y de otros grandes compositores de talla nacional. Para esa época, realizó presentaciones en diferentes regiones del país promocionando su disco y también fue invitada a los programas de televisión animados por Simón Díaz y Eladio Lárez, entre otros grandes.

Asimismo, viajó a varios países en Suramérica, Asia y Europa, en donde fue ovacionada por sus impecables interpretaciones de los temas "Venezuela Soy" y "Hoy le Canto a Venezuela". Tras la edición de su primer disco, Isabel Garlotti comenzó a trabajar en se segunda producción la cual salió al mercado en formato de cassette contentivo de nueve canciones, una de éstas, dedicada al inmortal Simón Díaz.

Parte de su éxito como cantante se lo debe a su esposo el ingeniero Klaus Wilkesmann Muther, ya que él siempre la motivó para que desarrollara el talento que la caracteriza y nunca la abandonó mientras perseguía sus sueños de juventud. Con Klaus Wilkesmann Muther estableció su familia, viajó por todo el mundo y procreó dos hijo que en la actualidad son profesionales.

Agradecida con Dios y la vida

Tras más de 50 años de haber sido coronada como Reina Nacional de la Canción, ganadora del prestigioso galardón Mara de Oro, una espectacular carrera como modelo y cantante con la cual recorrió Venezuela desde muy joven, Isabel Garlotti siente estar agradecida con Dios y con la vida que ha tenido pues ha logrado cumplir la mayoría de sus metas propuestas.

Su experiencia en el mundo del espectáculo se combina con su faceta de periodista empírica, pues Isabel Garlotti durante más de 10 años fue articulista del diario El Siglo demostrando los dotes que tiene para escribir y también tuvo su propio programa radial en Radio Maracay y en Radio Mundial 1.080 AM. Asimismo, también estuvo detrás de las cámaras, dándole rienda suelta a su afición por la fotografía.

Isabel sigue cantando y sostiene que lo seguirá haciendo "hasta que Dios se lo permita". Tras una pausa, en el año 2023 retornó a los escenarios y cantó en el Colegio de Médicos del estado Carabobo. A principios del mes de mayo se presentó con un exclusivo repertorio en el mismo lugar, donde reconocieron nuevamente su labor como Reina Nacional de la Canción por más de 50 años.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: Cortesía de Isabel Garlotti

