Martes 23 de septiembre de 2025
Cultura

Periodista zuliano llega a Amazon con su libro Conversaciones con la historia

Periodista zuliano llega a Amazon con su libro Conversaciones con la historia. Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

Periodista zuliano llega a Amazon con su libro Conversaciones con la historia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

"Es un honor anunciar que, ya está disponible en Amazon mi primer libro de entrevistas titulado: Conversaciones con la historia: Diálogos con nuestra gente. Esta obra compila lo más relevante de mi trayectoria como periodista, en particular de mi trabajo periodístico radial, que se remonta a 2011”.

Con estas palabras, el periodista zuliano José Rafael Rivero, también abogado, músico y migrante venezolano en España, anunció a la organización Periodistas Venezolanos en el Mundo, la difusión de su extraordinaria obra periodística. "Los personajes que acá leerá, de alguna manera han contribuido a hacer frente a la agudísima crisis que afecta nuestro país.

Desde sus sendos oficios, son ellos, espejos o radiografías de la Venezuela de hoy, confundida y conflictuada, pero puesta en esperanza, con el interés de vivirla diferente, próspera, entera para sus ciudadanos.

Están en estas páginas las palabras, el discernimiento de: Antonio Pérez Esclarín, Fernando Chumaceiro, Rafael ‘Pollo’ Brito, Vladimir Villegas, Renato Aguirre, Hugo Figueroa Brett (+), Ángel Lombardi, Norka Valladares, Argenis Carruyo, Marlene Nava, Abdénago Borjas ‘Neguito’, Ricardo Cepeda, José Esparza Bracho, Isauro Valbuena Morillo, Argenis D’Arienzo, Miguel Ordóñez (+), Gustavo Colina, Teresita Antúnez, José Luis García, Alberto Moreno (+), Moraima Gutiérrez, Tono Alcalde (España), Betsayda Machado, Aquiles Baéz (+), Ángel Martínez y León Magno Montiel, ellos: testigos cercanos de la historia.

Son veintiséis (26) entrevistas y cada una tiene un epígrafe que caracteriza al personaje, una semblanza que lo esboza, para luego entrar en franca conversación. Cada entrevistado nos recuerda el gran país que tenemos, las oportunidades que nos asisten y la imperiosa, perentoria necesidad de invocar aquello que Augusto Mijares llamó: “lo afirmativo venezolano”.

La liminar del libro fue escrito por el maestro Alexis Blanco, destacado periodista y poeta zuliano, con el profesional de la fotografía Gustavo Baüer, quien tuvo la responsabilidad de la portada, Ytala Liendo e Yvette Urdaneta en las correcciones, diseño de portada Luis Perozo Cervantes.

En agosto pasado, Rivero, participó junto con el multifacético músico y productor vigués Tono Alcalde y la reconocida cantante cubana Lindiana Murphy en la creación de una nueva versión de «Moliendo Café», uno de los principales himnos musicales venezolanos.

La colaboración entre los tres artistas promete no solo revivir el alma de una de las canciones más emblemáticas del repertorio venezolano, sino también ofrecer una propuesta fresca y contemporánea que trasciende fronteras.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma
Cultura

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Aura Valentina nació hace 37 años en Maracaibo y desde su adolescencia se inclinó por la música y el canto, tomando clases de guitarra que con los años la convirtieron en una excelente ejecutante del instrumento, explorando diversos géneros, así como el folclor nacional y a sus mejores intérpretes.
Al Dia

María José Arias, la niña prodigio del acordeón que conquista los grandes festivales vallenatos

Maracaibo, septiembre de 2025 — A sus 13 años, la joven acordeonera fusagasugueña María José Arias (@majoariasmusic) está escribiendo su…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025