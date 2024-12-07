Periodista zuliano llega a Amazon con su libro Conversaciones con la historia

"Es un honor anunciar que, ya está disponible en Amazon mi primer libro de entrevistas titulado: Conversaciones con la historia: Diálogos con nuestra gente. Esta obra compila lo más relevante de mi trayectoria como periodista, en particular de mi trabajo periodístico radial, que se remonta a 2011”.

Con estas palabras, el periodista zuliano José Rafael Rivero, también abogado, músico y migrante venezolano en España, anunció a la organización Periodistas Venezolanos en el Mundo, la difusión de su extraordinaria obra periodística. "Los personajes que acá leerá, de alguna manera han contribuido a hacer frente a la agudísima crisis que afecta nuestro país.

Desde sus sendos oficios, son ellos, espejos o radiografías de la Venezuela de hoy, confundida y conflictuada, pero puesta en esperanza, con el interés de vivirla diferente, próspera, entera para sus ciudadanos.

Están en estas páginas las palabras, el discernimiento de: Antonio Pérez Esclarín, Fernando Chumaceiro, Rafael ‘Pollo’ Brito, Vladimir Villegas, Renato Aguirre, Hugo Figueroa Brett (+), Ángel Lombardi, Norka Valladares, Argenis Carruyo, Marlene Nava, Abdénago Borjas ‘Neguito’, Ricardo Cepeda, José Esparza Bracho, Isauro Valbuena Morillo, Argenis D’Arienzo, Miguel Ordóñez (+), Gustavo Colina, Teresita Antúnez, José Luis García, Alberto Moreno (+), Moraima Gutiérrez, Tono Alcalde (España), Betsayda Machado, Aquiles Baéz (+), Ángel Martínez y León Magno Montiel, ellos: testigos cercanos de la historia.

Son veintiséis (26) entrevistas y cada una tiene un epígrafe que caracteriza al personaje, una semblanza que lo esboza, para luego entrar en franca conversación. Cada entrevistado nos recuerda el gran país que tenemos, las oportunidades que nos asisten y la imperiosa, perentoria necesidad de invocar aquello que Augusto Mijares llamó: “lo afirmativo venezolano”.

La liminar del libro fue escrito por el maestro Alexis Blanco, destacado periodista y poeta zuliano, con el profesional de la fotografía Gustavo Baüer, quien tuvo la responsabilidad de la portada, Ytala Liendo e Yvette Urdaneta en las correcciones, diseño de portada Luis Perozo Cervantes.

En agosto pasado, Rivero, participó junto con el multifacético músico y productor vigués Tono Alcalde y la reconocida cantante cubana Lindiana Murphy en la creación de una nueva versión de «Moliendo Café», uno de los principales himnos musicales venezolanos.

La colaboración entre los tres artistas promete no solo revivir el alma de una de las canciones más emblemáticas del repertorio venezolano, sino también ofrecer una propuesta fresca y contemporánea que trasciende fronteras.