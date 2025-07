Cada 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock

El Día Internacional del Rock se conmemora cada 13 de julio, una fecha que recuerda el famoso concierto Live Aid, un día como hoy en el año 1985. La jornada benéfica es considerada como una de las más importantes de la historia del rock, que reunió a figuras emblemáticas en dos recitales simultáneos.

¿Por qué se celebra hoy?

El origen de esta jornada se debe a Bob Geldof, el líder de la banda The Boomtown Rats, quien organizó un evento masivo con fines solidarios. Geldof deseaba prestar ayuda a países como Etiopía y Somalía, que se encontraban ante situaciones de conflicto y hambruna.

La fecha elegida fue el 13 de julio de 1985, cuando se llevaron a cabo dos recitales simultáneos. El primero era en el Estadio de Wembley en Londres, mientras que el segundo tomó lugar en el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia, Estados Unidos.

El show duró alrededor de 16 horas, más de 50 artistas en escena y fue televisado vía satélite en 72 países, lo que ayudó a recaudar más de 127 millones de dólares. Entre los artistas se encontraban The Rolling Stones, Madonna, Queen, Paul McCartney, Phill Collins, U2, David Bowie, The Who, Elton John, Black Sabbath, Eric Clapton, Tina Turner, Led Zeppelin y Lionel Richie.

¿Cuáles son las mejores canciones del rock?

El rock es uno de los géneros musicales más populares del mundo, que ganó notoriedad en la década de 1950. A lo largo de los años, muchas bandas y artistas fusionaron su estilo con otros géneros, creando piezas únicas que han marcado la historia de la cultura popular. Algunas de estas piezas se mantienen vigentes en diferentes generaciones, por lo que muchos las consideras como clásicos:

“Bohemian Rhapsody”, Queen

Freddie Mercury escribió esta pieza en 1975 para el álbum “A Night at the Opera”, la cual se convirtió en una de las más impresionantes de la historia. Con una duración de 5:55 minutos, combina el rock con otros géneros y melodías que demuestran el gran talento de esta banda.

“Hey Jude”, The Beatles

En 1968, esta canción compuesta principalmente por Paul McCartney narra una historia de consuelo y melancolía. Con más de siete minutos de duración, se trata del sencillo más largo en llegar al número 1 en el ranking Billboard Hot 100, lugar en el que se mantuvo por nueve semanas consecutivas.

“Back in Black”, AC/DC

Lanzada en 1980, sus cuatro minutos de duración son un claro ejemplo de por qué esta banda es una de las más grandes de la historia. Como ocurre en éxitos del rock, la introducción, el riff de guitarra de Angus Young y la interpretación feroz de Brian Johnson la convierten en una pieza clave de este género.

“Paint It, Black”, The Rolling Stones

Escrita por Mick Jagger y Keith Richards en 1966, fue la primera canción de rock en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100. Es un clásico del género, que también llegó a la pantalla grande en películas como “Full Metal Jacket” y la serie “Tour of Duty”.

“Blowin’ in the Wind”, Bob Dylan

Esta pieza es una declaración de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que aborda temáticas sobre la paz, la justicia y la libertad. Su relevancia fue tal, que Martin Luther King Jr. la mencionó en sus discursos y fue reconocida por la Biblioteca del Congreso de EE. UU. en su registro de grabaciones históricas.

“Smells Like Teen Spirit”, Nirvana

Lanzada en 1991, es una de las piezas más emblemáticas del movimiento grunge. Narra la confusión, apatía y el caos de la juventud en la década de los 90, con un ritmo pegadizo y riffs de guitarra que le aportan un carácter único. Gracias a su popularidad, alcanzó el puesto n° 6 en el Billboard Hot 100.

“Wish You Were Here”, Pink Floyd

Compuesta por Roger Waters y David Gilmour en 1975, su letra rinde homenaje al fundador de la banda, Syd Barrett. La canción aborda la tristeza, el duelo y sentimiento de pérdida, con una guitarra acústica que le da un toque más personal.

“Sweet Child o’ Mine”, Guns N’ Roses

Este sencillo de 1987, es una de las canciones más importantes del hard rock. Se trata del único tema de este grupo en alcanzar el puesto n° 1 en el Billboard Hot 100. Su creación fue casi accidental, cuando el guitarrista Slash improvisó el famoso riff en modo de calentamiento durante un ensayo.

“Nothing Else Matters”, Metallica

Se trata de una balada, un formato atípico para esta banda, que fue lanzada en 1992. James Hetfield se inspiró en una conversación telefónica con su novia para componerla. La letra narra el sentimiento de confianza, intimidad y vulnerabilidad en las relaciones sentimentales.

“Every Breath You Take”, The Police

Se trata de la pieza más popular de la banda, que fue lanzada en 1983. Si bien muchos confunden su letra como un contenido romántico, la canción habla de obsesión, control y vigilancia luego de una ruptura amorosa. Ocupó el puesto N°1 del Billboard Hot 100 durante ocho semanas y obtuvo un Premio Grammy a Canción del Año.

Noticia al Día/mundialdemedios