Cada 17 de mayo se celebra el Día Nacional de la Poesía. La poesía es un género literario que expresa ideas, sentimientos e historias de forma estética y bella, utilizando el lenguaje de forma creativa para transmitir emociones, reflexiones y experiencias.

La poesía es el arte de sentir con palabras. Hoy celebramos su magia, su fuerza y su manera única de transformar lo cotidiano en extraordinario.

Desde versos que nos hacen vibrar hasta metáforas que nos arrancan un suspiro, la poesía es la prueba de que las palabras no solo se leen, se sienten.

