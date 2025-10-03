Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

El 3 de octubre de 1821 es la fecha en la que Simón Bolívar asumió la presidencia de la República de la Gran Colombia, tras su juramentación ante el Congreso de Cúcuta.

Este acto simbolizó el nacimiento de la nación unificada que integró a los territorios de la actual Venezuela, Colombia (entonces llamada Nueva Granada o Cundinamarca) y Ecuador.

El acto inició a las once de la mañana, cuando Bolívar entró al salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta (actual Cúcuta), y con él se dio inicio al sueño unificador del genio de América, quedando definidos los principios para superar las instituciones políticas, económicas y sociales heredadas de los 300 años del colonialismo español.

El Libertador tomó asiento al lado del presidente del Congreso y cuando todos se pusieron de pie, inició su juramento. La naciente República estaba conformada por Venezuela, Quito (Ecuador) y Cundinamarca, nombre asignado a la Nueva Granada. Tras un discurso y la posesión de Francisco de Paula Santander como vicepresidente, fue leído el texto de la Constitución que le dio vida política a la República de la Gran Colombia.

«El juramento que acabo de prestar es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. Sólo un profundo respeto por la voluntad soberana me obligaría a someterme al formidable peso de la suprema magistratura. La gratitud que debo a los representantes del pueblo me impone además la agradable obligación de continuar mis servicios por defender, con mis bienes, con mi sangre y aun con mi honor, esta Constitución que encierra los derechos de los pueblos humanos, ligados por la libertad, por el bien y por la gloria», fueron las palabras de nuestro Libertador al asumir la presidencia.

Noticia al Día/