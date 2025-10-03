Viernes 03 de octubre de 2025
Efemérides

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Este acto simbolizó el nacimiento de la nación unificada que integró a los territorios de la actual Venezuela, Colombia (entonces llamada Nueva Granada o Cundinamarca) y Ecuador.

Por Ernestina García

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821
El 3 de octubre de 1821 es la fecha en la que Simón Bolívar asumió la presidencia de la República de la Gran Colombia, tras su juramentación ante el Congreso de Cúcuta.

Este acto simbolizó el nacimiento de la nación unificada que integró a los territorios de la actual Venezuela, Colombia (entonces llamada Nueva Granada o Cundinamarca) y Ecuador.

El acto inició a las once de la mañana, cuando Bolívar entró al salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta (actual Cúcuta), y con él se dio inicio al sueño unificador del genio de América, quedando definidos los principios para superar las instituciones políticas, económicas y sociales heredadas de los 300 años del colonialismo español.

El Libertador tomó asiento al lado del presidente del Congreso y cuando todos se pusieron de pie, inició su juramento. La naciente República estaba conformada por Venezuela, Quito (Ecuador) y Cundinamarca, nombre asignado a la Nueva Granada. Tras un discurso y la posesión de Francisco de Paula Santander como vicepresidente, fue leído el texto de la Constitución que le dio vida política a la República de la Gran Colombia.

«El juramento que acabo de prestar es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. Sólo un profundo respeto por la voluntad soberana me obligaría a someterme al formidable peso de la suprema magistratura. La gratitud que debo a los representantes del pueblo me impone además la agradable obligación de continuar mis servicios por defender, con mis bienes, con mi sangre y aun con mi honor, esta Constitución que encierra los derechos de los pueblos humanos, ligados por la libertad, por el bien y por la gloria», fueron las palabras de nuestro Libertador al asumir la presidencia.

Temas:

Noticias Relacionadas

Canonización

Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

El sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia
Al Dia

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo

Su labor es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades dentales y esto contribuye a mejorar la calidad de vida.
Efemérides

Hoy 01-Oct se celebra el Día Internacional del Café

Más de 2 mil millones de tazas, es la cantidad de café que se consume cada día en el mundo.
Al Dia

Una buena Secretaría llega a ser un miembro más de una familia

La fecha rinde homenaje y reconocimiento a la labor diaria de los profesionales que desempeñan este rol en oficinas y organizaciones, destacando su contribución a la eficiencia y organización del trabajo

