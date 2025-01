Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 2 de enero

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 2 de enero en el Horóscopo al Día.

ARIES: Tienes una poderosa cuadratura negativa con el Sol. En estos momentos debes cuidar mucho tu cuerpo físico y evitar alguna debilidad y darles espacio a las enfermedades. También debes evitar cualquier actividad que te genere un desgaste físico. Hay que cuidar tu integridad y evitar cualquier acción que ponga en peligro tu vida. Presta mucha atención para evitar algún accidente doméstico. ¡Cuídate!

TAURO: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno, dándote firmeza fortaleza y mucha solidez a tus actividades y eso te permite construir el futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir avanzando y sobre todo para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles para que avances a una velocidad más estable y puedas tener un futuro con una fuerza impresionante.

GÉMINIS: Excelente día, lleno de mucha energía positiva a través del planeta Marte que te ayuda con un sextil positivo. Ahora se tiene la valentía de hacer lo que antes era imposible. La vida, te muestra la oportunidad de lograr grandes avances y solo debes creer un poco más en ti. Pon en marcha tus planes y acelera tu proceso para que logres tus metas de manera más rápida. Ya no tienes obstáculos y lo mejor es vencer.

CÁNCER: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno. Esta energía te brinda firmeza, fortaleza y mucha solidez a tus actividades. Ahora, se te permite construir un futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles. Vienen energías positivas para tu vida, pero debes también aprovecharlas para que sigas evolucionando de manera efectiva.

LEO: Ahora mismo, tienes a la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar de nuevo esa motivación para levantarte todos los días a la conquista de tus metas y volver alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que ya se perdió en el pasado y libérate.

VIRGO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

LIBRA: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

ESCORPIO: Sigues mejorando tu nivel energético y por ende tu salud. Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un período de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

SAGITARIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y así cerrar ciclos más fácilmente.

CAPRICORNIO: Todo está saliendo de manera excelente. El planeta Urano te está ayudando de manera positiva a través de un trígono positivo espectacular. Siempre es bueno cambiar y ajustar todo a tu alrededor con fuerza y mucho amor para que tengas una vida llena de gloria. Los valores y la ética te acompañan como grandes herramientas, para ejecutar cualquier proceso. Una vez más saldrás victorioso y tu gran familia lo agradecerá.

ACUARIO: Existe hoy un sextil positivo con Mercurio. Se activa la herramienta más importante del ser humano. Con la comunicación se puede lograr todo en esta vida. Tienes que comunicarte mejor y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno para mejorar tu estilo de vida. Este es el momento donde debes transmitir tus ideas de una mejor manera y así poder tener el beneplácito para ejecutarla. Gracias a tu liderazgo.



PISCIS: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que tu deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

Noticia al Día / Arturo Acosta