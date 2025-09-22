Lunes 22 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de abril. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.


ARIES: La conexión con Dios, hay que seguirla cultivando y no puedes olvidarte de él jamás. En esta oportunidad estas conectado de manera directa a través del paso de Neptuno por tu signo astrológico. No puedes, separarte del señor todo poderos. Es una lección que permanecerá a tu lado por siempre. Es muy lindo, saber que no estás solo y sentir su presencia en cada minuto de tu vida. Abre tu corazón y para ser fuente de luz.

TAURO: Definitivamente, hoy te encuentra bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura de Venus. Las situaciones en el amor son complicadas, al punto de pensar, que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

GÉMINIS: Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte, sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora, enfócate en el futuro; en lo que se puede lograr para avanzar. Dios, abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

CÁNCER: Estás feliz y lleno de gratitud, porque Dios te bendice y celebra contigo tus logros. La Luna te acompaña con un trígono positivo, brindándote un respaldo emocional profundo y sereno. Estás atravesando una etapa muy favorable, y deseamos de corazón que esta energía se prolongue en el tiempo. Te felicitamos por esta hermosa recuperación emocional, que te impulsa a seguir avanzando con firmeza. Es inspirador verte renacer con tanta fuerza y luz.

LEO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Hay días que estás bien y días que estás mal. Es normal dentro del proceso de nuestras vidas y tienes que aprender a vivir con eses procesos. Es sumamente importante continuar y crecer. Estas, obligado a nivelar las emociones poder avanzar con pasos firmes. Lo mejor que puede pasar en tu vida, es tener momentos difíciles, para superarlos y así cada día ser mejor y mejor.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

LIBRA: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad, te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre, en nuestras vidas hay cambios, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

ESCORPIO: La Luna, está pasando por tu signo astrológico y debes de aprovechar esta poderosa energías para hacer alguna actividad especial enfocada en tus logros al futuro. Hay que darles energías a tus metas y hacer todo lo necesario para cumplir las metas lo antes posible. También estarás nivelando tus emociones y te sentirás renovado con fuerzas positivas. Debes de tomar ese impulso para hacer una aceleración urgente.

SAGITARIO: Hoy, tienes muy sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto veras los resultados positivos en tu vida.

CAPRICORNIO: Existe una cuadratura con Marte, es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver, lo que estás haciendo para que entonces puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida de analizar y rectificar.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo, te da un excelente respaldo y responde de manera positiva, al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

PISCIS: Estas feliz y muy contento, porque Dios te bendice y está a tu lado celebrando tus glorias. Estas recibiendo un gran apoyo de la Luna, que está en trígono positivo. Estas viviendo momentos muy positivos y esperamos se sigan prolongando a través del tiempo. Te felicitamos por esta excelente recuperación emocional que te permite seguir avanzando en tu recuperación. Es muy positivo verte levantándote.

Noticia al Día / Variedades

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hidrolago activa servicio de agua potable en sectores de Cabimas este lunes

Hidrolago activa servicio de agua potable en sectores de Cabimas este lunes

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Noticias Relacionadas

Al Dia

Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 19, de septiembre de 2025 en el Horóscopo…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 18, de septiembre de 2025 en el Horóscopo…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 17 de septiembre de 2025 en el…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025