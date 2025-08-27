Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Un total de mil 200 metros de tubería de asbesto serán sustituidos por material PEAD de 4 pulgadas, en el sector Capitán Chico de Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo, estado Zulia.

La entrega de los materiales para esta obra, que beneficiará a mil 360 familias de la zona, fue recibida por el Poder Popular organizado y adjudicada por el Gobierno Bolivariano del Zulia, el presidente de Hidrolago, Miguel Perozo y el secretario de infraestructura del Zulia, Rafik Souki.

En este sentido, la legisladora de la comuna Añú de Santa Rosa de Agua, Eglée Romero, expresó su agradecimiento por el inicio de los trabajos y destacó que esta acción contribuye significativamente en la mejora de la frecuencia y distribución del agua en el lugar.

Para Romero este logro representa un paso significativo en la consolidación de las comunidades zulianas y reafirma el compromiso de construir un hábitat humano que fomente la sana convivencia y el desarrollo social.

Nota de Prensa Hidrolago